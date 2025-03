Episódio 20

Neuma Figueiredo, o olhar sensível da arte cearense

Cearense de Fortaleza, Neuma Figueiredo começou sua vida profissional no mundo do artesanato. Filha de pais artistas, Neuma acreditou no talento da irmã Nereide, do amigo Mestre da Cultura Chico Muniz e dos desenhos da mãe, dona Némora, e ajudou a lançar o primeiro negócio da família, a Nica, que logo chamou atenção de arquitetos e decoradores de renome de todo o Brasil. Neste episódio do Memória, Neuma canta a música que seu pai cantava sempre debaixo do chuveiro e conta sua história de sucesso como empreendedora, representando o Ceará no Brasil e no mundo, até chegar à Casa Cor, valorizando e projetando a arte cearense no mundo.

16 de março de 2025