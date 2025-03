Episódio 23

Márcia Alcântara, a arte do cuidado

Márcia Alcântara nasceu em Fortaleza em uma sexta-feira de Carnaval, cresceu em São Gonçalo do Amarante, vivendo uma infância "absurdamente maravilhosa", uma aventura na natureza, como ela mesmo define neste penúltmo episódio da segunda temporada do Memória O POVO. A Dra. Márcia, hoje com 83 anos, descobriu a medicina ainda pequena por meio do teatro, com duas estudantes de medicina que formaram um grupo de teatro, do qual Márcia participou. Uma trajetória de sucesso e desafios que ela conta nesta entrevista histórica.

26 de março de 2025