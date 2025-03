Episódio 24

Plinio Bortolotti, o rigor (e o talento) do ofício

Plínio Bortolotti nasceu em Pirangi (SP), foi ainda bebê para Fernandópolis (SP) e depois morou na capital paulista até chegar a Fortaleza, onde trabalhou na imprensa sindical, contribuindo para a profissionalização do setor em grêmios de diferentes setores da economia. No jornal O POVO passou por diferentes cargos, como o de ombudsman, em 2005. Neste último episódio da segunda temporada do Memória, Plínio conta como foram seus inícios na profissão, oferece sua visão sobre o que signfica ser jornalista e explica por que não se preocupa com como será lembrado daqui a 100 anos.

30 de março de 2025