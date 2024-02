Debates do Povo: Volta as aulas no Ceará? Comitê Estadual discute retorno

15:43 | 06/05/2021

Camilo Santana afirma que volta às aulas do ensino médio será discutida amanhã pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Em entrevista à rádio O POVO/CBN, o Governador do Ceará defende a inclusão de professores na prioridade da vacinação e critica a condução do governo Bolsonaro. || Na CPI da covid, ministro Marcelo Queiroga evita se posicionar e diz que não emite juízo sobre opinião de Bolsonaro a respeito da cloroquina. Vamos ao debate!