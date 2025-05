Lula tem história, mas tem futuro?

Foto: Ricardo Stuckert / PR PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O PT e o presidente Lula precisam pensar no pós-Lula. Lula tem história brilhante, mas talvez não tenha futuro. A conjuntura da eleição de 2022 tinham os seguintes elementos: 1) Um presidente da República com alta rejeição; 2) Ausência de grandes conquistas econômicas propiciadas pelo governo Bolsonaro; 3) Memória negativa de parcela dos votantes para com o desempenho do então mandatário da República durante a Covid; 4) Ação das instituições, em particular do STF, contra Jair Bolsonaro; 5) Ameaça à democracia por parte do bolsonarismo.

Os cinco elementos apresentados condicionaram o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. Soma-se a eles, os seguintes aspectos também presentes na conjuntura: 1) Memória econômica positiva de parte dos eleitores para com as eras Lulas; 2) Capacidade do então candidato Lula de unir partidos e instituições; 3) Expectativa de parcela dos votantes de que as políticas sociais propiciadas pelos governos Lula voltariam.

O primeiro ano de Lula à frente da presidência foi de expectativa e esperança. 54% dos votantes aprovavam o governo Lula. 43% desaprovavam (Genial/Quaest, 20/12/2023). O presidente Lula no início do seu novo governo restaura todos os programas sociais que conquistaram os eleitores no período de 2002 a 2010. No final de 2024, a aprovação de Lula foi de 52% e a reprovação de 47% (Genial/Quaest, 11/12/2024). Pesquisa do Ipespe realizada em maio deste ano (21/05/2025) revela que 54% dos eleitores reprovam o governo Lula e 40% aprovam.

Eventos contribuíram para o aumento da reprovação do atual governo. Dentre os quais: 1) Confusão do PIX; 2) Alta da inflação de alimentos; 3) Escândalo do INSS. Ao olhar apenas para o crescimento econômico, a taxa de desemprego, o aumento da renda e a eficiência dos programas sociais, é difícil explicar, aparentemente, a alta reprovação do governo Lula.

Todavia, existe uma variável fundamental: variadas pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência revelam que são vários os eleitores do Nordeste que percebem que o governo Lula “Já foi bom”, “Já deu o que tinha que dar”. Portanto, a conclusão é: O atual governo está vivendo do passado e sem conseguir verbalizar sobre o futuro. E parte dos eleitores quer saber como será o futuro do Brasil com Lula e o PT.

Além disto, existe um conjunto de eleitores que têm sentimentos/emoções contrárias ao lulismo em virtude de valores ideológicos ou por condenar escândalos de corrupção. O grande evento de 2026 acontecerá se o presidente Lula anunciar o seu candidato a presidente. Tal ação poderá propiciar o efeito que Lula tanto precisa: Passado (lulismo) e renovação (novo candidato) se encontram para construir o Brasil do futuro.