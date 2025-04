Agregador - Preço Comparado: Ferramenta compara preços de produtos de supermercado

O projeto Preço Comparado é uma parceria entre O POVO e o Procon Fortaleza para estimular o consumo consciente e a pesquisa dos valores dos produtos.

Mensalmente, são analisados 100 itens de 36 supermercados da Capital pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, e a análise de dados e conteúdo jornalístico são gerados pelo O POVO, com material aberto para os leitores do Grupo de Comunicação.

Porém, este acordo agora avança em seu segundo ano de execução, com um agregador de preços, cujo funcionamento interativo permeia todo o histórico desde o início da parceria, permitindo uma visualização sobre o comportamento de preços nos supermercados pesquisados pelo Procon Fortaleza. Esta publicação, no entanto, é exclusiva para assinantes do O POVO+.

Catálogo de produtos listados pelo projeto Preço Comparado em abril