Como jogadores e Vojvoda reagiram à demissão de Alex Santiago do Fortaleza

Foto: Viktor Araújo/Fortaleza EC Técnico Vojvoda e diretor de futebol Alex Santiago em treino do Fortaleza no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida

A quinta-feira, 4, movimentada no Pici, com a reformulação no Departamento de Futebol a partir das demissões do diretor Alex Santiago e do executivo Bruno Costa, não passou em branco pelo grupo de atletas. A coluna apurou que os jogadores do Fortaleza foram comunicados das mudanças, trataram do tema entre si e procuraram o agora ex-diretor para se despedir.

O primeiro a saber, porém, foi o técnico Juan Pablo Vojvoda. Ainda no último domingo, 30, quando Alex decidiu pelo desligamento, ele conversou por telefone com o comandante do elenco, relatou o imbróglio envolvendo o pagamento da premiação do título do Campeonato Brasileiro de Futsal e informou que deixaria o clube. O argentino lamentou o rompimento.

O ex-diretor e ex-presidente do Tricolor foi quem indicou Vojvoda em 2021 e também teve atuação importante nas renovações de contrato. No ano passado, nas vezes em que Alex cogitou renunciar à presidência, o treinador contribuiu no convencimento para a permanência.

Leia mais Exclusivo | Balanço comprova pagamento do Fortaleza ao Colo-Colo em acordo por Lucero

Sem Pochettino, Fortaleza embarca para jogo contra o Mirassol pela Série A

Fortaleza fez acordo com Colo-Colo por Lucero para evitar punição, confirmam membros da SAF

O elenco, por sua vez, só tomou conhecimento do desligamento na tarde de quinta. Lucero, Marinho, Titi, Tinga e Kuscevic, entre mensagens e ligações, foram alguns dos atletas que contataram Alex Santiago após o anúncio da saída.

Entre diretoria de futebol — da associação e da SAF — e presidência do clube, Alex participou das decisões do carro-chefe do Leão desde março de 2021 até esta semana, de forma quase ininterrupta.