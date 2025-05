Fortaleza retoma conversas e tenta encaminhar acerto com Denilson para junho

Foto: AssCom Dourado / Divulgação Volante Denilson no jogo Atlético-GO x Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2025

Alvo do Fortaleza na última janela de transferências, o volante Denilson segue na mira tricolor. A coluna apurou que o clube do Pici retomou as conversas com o Cuiabá e quer encaminhar acordo para contar com o meio-campista de 24 anos a partir do próximo período de contratações, no próximo mês.

O Leão fez investida pelo camisa 27 entre o fim de março e o começo de abril, mas não conseguiu chegar a um acordo e acabou adquirindo Rodrigo Santos, do Maringá. A tentativa frustrada mexeu com o jogador piauiense, que revelou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, que gostaria de atuar pelo Fortaleza e até tinha conversado com Deyverson, ex-companheiro no Dourado.

Com nova janela pela frente, entre 2 e 10 de junho, a diretoria do Tricolor mantém Denilson em pauta e já quer deixar os termos da negociação acertados para efetuar a compra. Dirigentes de Fortaleza e Cuiabá e o estafe do meio-campista seguem em contato para chegar a um denominador comum.

No mês passado, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, chegou a dizer que o volante "não estava disponível" para uma venda naquele momento, de acordo com o Dourado. Mas agora o cenário parece diferente, já que a equipe do Mato Grosso também terá a oportunidade de ir ao mercado em busca de reposição e se mostra mais flexível a negociar Denilson.

Além da janela de transferências de junho, que será mais curta como oportunidade para os brasileiros se reforçarem para o Mundial de Clubes, haverá outra mais extensa de 10 de julho a 2 de setembro — a última da temporada 2025.