CBF deve aproveitar Datas Fifa no segundo semestre para finalizar Nordestão

Foto: João Gabriel Alves/CBF Taça da Copa do Nordeste 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve aproveitar as pausas no calendário nacional em razão das Datas Fifa no segundo semestre para realizar as três fases do mata-mata (quartas de final, semifinal e finais) da Copa do Nordeste e finalizar a disputa da edição de 2025 do torneio regional, apurou a coluna.

A competição teve início em 21 de janeiro e o encerramento da fase de grupos ficou dividido: a chave A, com Fortaleza e Ferroviário, teve a última rodada em 26 de março, enquanto o Grupo B, com o Ceará, terá o compromisso final em 7 de junho, justamente em uma Data Fifa — três dias antes, o Bahia disputará também um jogo atrasado.

A CBF não pretende usar o Mundial de Clubes para dar sequência ao Nordestão e terá de aproveitar os intervalos para jogos de seleções (Eliminatórias e amistosos) para concluir a Lampions League. O calendário da Fifa prevê três pausas no segundo semestre: de 1º a 9 de setembro; 6 a 14 de outubro; e 10 a 18 de novembro.

Como quartas de final e semifinais são em duelo único, poderiam ser disputadas em setembro, e os dois jogos da grande decisão ficariam para outubro, por exemplo. A CBF ainda não confirmou as datas, mas já tem indicado extraoficialmente para clubes e federações que esta será a solução para o desfecho do torneio.

Fortaleza e Ferroviário, terceiro e quarto colocados, respectivamente, garantiram classificação no Grupo A, enquanto o Ceará, terceiro lugar na chave B, está praticamente classificado para as quartas de final.