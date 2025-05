Entra Carlo Ancelotti, sai Ednaldo Rodrigues

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Ednaldo recorreu ao STF para tentar retomar cargo

A semana passada começou alvissareira para o futebol brasileiro, com a confirmação de Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção pentacampeã mundial. Foi o desfecho de uma novela que, entre idas e vindas, perdurava desde 2023. O ânimo parece ter mudado entre os torcedores, renovando as esperanças de conquista do hexa.

A contratação, anunciada ainda com o treinador italiano à frente do Real Madrid — assume a Amarelinha no próximo dia 26 —, foi também uma tentativa final do baiano Ednaldo Rodrigues de se fortalecer na presidência da CBF. Mas já era tarde. A oposição já havia distribuído denúncias na Comissão de Ética da entidade e ações na Justiça Comum. Uma destas derrubou o cartola na quinta-feira, 15.

Ou seja, três dias depois do anúncio de Ancelotti, que ainda nem chegou ao Brasil, o chefe já mudou. E ainda não se sabe quem será o próximo, já que, enquanto Ednaldo tenta retornar ao poder, os presidentes de federações estaduais se articulam para apontar um candidato de consenso. Sim, os mesmos que, há 55 dias, apoiaram de forma unânime a reeleição do baiano de 71 anos, junto com 40 clubes.

Ou seja, ainda que Ednaldo retorne por decisão judicial, já não tem mais força política. Para as federações, rei morto, rei posto. À distância, enquanto arruma as malas e observa jogadores brasileiros, Ancelotti deve ter entendido pouca coisa dos eventos recentes. Mas é o cartão de visitas mais brasileiro que poderia receber a pouco mais de um ano da Copa do Mundo.