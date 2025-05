Geraldo Luciano não deve voltar ao Fortaleza, mas se dispõe a ajudar em venda da SAF

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo em 23/09/2023 Geraldo Luciano já foi vice-presidente do Fortaleza e presidente do Conselho de Administração da SAF do Tricolor

Ex-vice-presidente da associação e também ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Geraldo Luciano não deve reassumir um cargo no clube do Pici devido às atividades profissionais, mas, à coluna, diz estar à disposição para ajudar em "tudo que for solicitado", inclusive na venda das ações da SAF.

Há cerca de 45 dias, quando o Leão viveu ebulição política com as saídas de Alex Santiago e Bruno Costa, Geraldo se reuniu com o CEO Marcelo Paz para discutir uma volta ao Tricolor. Os conflitos de agenda, porém, não permitiram que as conversas fossem adiante, e os compromissos do empresário inviabilizam um retorno formal.

"Pelas minhas atribuições profissionais e constantes viagens, é difícil assumir uma função que exija dedicação e tempo", explica Geraldo. "O clube está bem profissionalizado. Remunera e cobra dos profissionais. Não pode ser diferente. Não dá mais pra fazer futebol chegando no clube no final da tarde", ressalta.

Geraldo Luciano aponta que mantém contato constante com Paz "sobre os assuntos do Fortaleza" e vê o cenário atual "bem melhor que há 30 dias e continuaremos melhorando". O ex-dirigente assegura: "Ajudarei em tudo que me for solicitado por eles".

E a tendência é que o empresário seja acionado para contribuir na venda das ações da SAF do Leão, pela boa relação que tem no mercado financeiro — e cuja empresa assessorou o Ferroviário no mesmo processo, apesar de não ter finalizado a transação com a Makes.

Por enquanto, o Fortaleza mantém o objetivo de vender um percentual minoritário para manter o controle do departamento de futebol, o que dificulta a busca por um investidor. "Acho que não tem ambiente para venda do controle, mas seria a melhor opção", opina Geraldo. "No futuro será inevitável vender controle. Todos farão isso. É um caminho sem volta", avisa o empresário.

Para este primeiro momento, Geraldo Luciano aponta que há uma nova opção da Bolsa de Valores que permitiria que os próprios torcedores do Fortaleza adquirissem pequenas cotas para deter fatias das ações da SAF.

"Tem uma possibilidade de vender em uma nova bolsa de valores, a BEE4, que pode ser uma alternativa interessante. E todos os torcedores poderiam comprar valores pequenos", sugere. A intenção do Leão, porém, é conseguir um investimento mais robusto no mercado.