50 dias após demissões, Fortaleza segue busca por novo executivo de futebol

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva

O departamento de futebol do Fortaleza terá um novo membro no comando em breve. A coluna apurou que o clube está no mercado em busca de um executivo para dar sequência à reformulação no setor, iniciada há 50 dias, com as demissões de Alex Santiago e Bruno Costa.

Apesar de anteriormente contar com dois nomes no organograma, agora o Tricolor contratará apenas um para chefiar o futebol. A tendência é que o coordenador técnico Marcelo Boeck ganhe mais espaço nesta nova configuração, o que já tem ocorrido no cenário atual.

O CEO Marcelo Paz recebeu carta branca do Conselho de Administração da SAF do Leão para escolher este nome e será o responsável pela contratação, já que o executivo é subordinado a ele. O profissional terá a missão de coordenar o setor, tocar o dia a dia com comissão técnica e jogadores — em parceria com Boeck — e também atuar no mercado da bola, funções que eram divididas entre Alex e Bruno.

O futebol brasileiro terá uma janela de transferências de dez dias no início de junho e outra entre 10 de julho e 2 de setembro. O Fortaleza pretende contar com o novo executivo já nestes períodos de contratações, uma vez que se movimentará para chegadas e saídas de jogadores.

O cargo está vago no Pici desde 3 de abril, quando Alex Santiago e Bruno Costa foram desligados. O primeiro, que foi diretor estatutário, vice-presidente e presidente, virou diretor de futebol da SAF em dezembro do ano passado. Já o segundo era o executivo desde o fim de 2023, após longa passagem pelos Estados Unidos.