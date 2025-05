O que os cearenses ganham com Samir Xaud na CBF?

Foto: Rafael Ribeiro / CBF Samir Xaud, vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol, em Assembleia Geral Ordinária na sede da CBF, em 2024

Foi uma articulação de dar inveja ao Congresso Nacional. Horas depois de Ednaldo Rodrigues ser afastado da presidência da CBF pela Justiça, 19 federações estaduais já pensavam na eleição, que foi convocada no dia seguinte pelo interventor Fernando Sarney. Muitos dos mandatários das federações entraram num avião rumo ao Rio de Janeiro (RJ), onde definiram que Samir Xaud será o novo chefe do futebol nacional.

Você certamente ainda não tinha ouvido falar dele. Talvez já tivesse se deparado com o sobrenome por causa do pai dele, Zeca, que comanda a Federação Roraimense de Futebol há 40 anos. Samir seria o sucessor a partir de 2027, mas foi escolhido para assumir um trono mais importante. O que dividiu federações e clubes, inclusive no cenário local.

A Federação Cearense foi apoiadora de primeira hora da candidatura do médico de 41 anos. À coluna, Mauro Carmélio diz que as expectativas para a gestão de 2025 a 2029 da CBF "são as melhores possíveis". E aponta o que pode mudar: "Esperamos uma presidência descentralizada, que valorize o diálogo e a transparência como pilares fundamentais de sua atuação".

Leia mais Quem é Samir Xaud, futuro presidente da CBF Sobre o assunto Quem é Samir Xaud, futuro presidente da CBF

Ceará e Fortaleza, que também têm direito a voto no pleito protocolar do próximo domingo, 25 — Xaud é candidato único —, ficaram unidos em lado oposto à FCF. O Tricolor, inclusive, nem irá comparecer à sede da CBF, a exemplo de outros 19 equipes. O CEO Marcelo Paz era um dos maiores entusiastas da candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Vovô apoiou Reinaldo, mas irá à eleição no fim de semana e deverá depositar o voto em Samir, com a esperança de que ele "tenha um olhar generoso aos pleitos principalmente dos clubes nordestinos", segundo o presidente João Paulo Silva. "Esperamos e trabalharemos juntos por melhorias no futebol brasileiro", projeta.

Para chegar ao poder catapultado pelas federações, Samir Xaud costurou acordos para as vice-presidências, deverá distribuir alguns cargos na CBF e também promete maior interlocução com as entidades estaduais. Conectar-se com os clubes será um desafio, já que a maioria preferia outro nome.

As equipes querem mudanças no estatuto para ter voz ativa, autonomia das ligas na gestão do Brasileirão, melhorias na arbitragem, maior atenção à Copa do Nordeste... Demandas não faltam para a nova cúpula. "Que Samir possa, de fato, representar uma nova era para o futebol brasileiro, de renovação e crescimento", torce Mauro Carmélio, presidente da FCF.