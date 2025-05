Com contrato até 2027, Fortaleza vê Gustavo Mancha valorizado no clube e no mercado

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Estêvão e Gustavo Mancha disputam lance no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Principal joia do Fortaleza em 2025 e agora titular absoluto na zaga tricolor, o jovem Gustavo Mancha vive bom momento e já desperta olhares no mercado da bola. A coluna apurou que o defensor de 20 anos também está valorizado no Pici, com contrato por mais dois anos e meio e multa rescisória alta.

Cria do Palmeiras, o camisa 39 anos chegou ao Leão em 2024 e se destacou no sub-20, com a boa estatura (1,88m), velocidade e qualidade na construção de jogadas. Foi promovido ao time profissional no início da atual temporada e teve o vínculo estendido até dezembro de 2027.

O clube também entende estar precavido de eventuais investidas nacionais e internacionais com os valores estabelecidos para as multas. O Tricolor é dono de 70% dos direitos econômicos do zagueiro, enquanto o Verdão tem os outros 30%.

Por ter contrato longo com Mancha, o Fortaleza considera que não há necessidade de apressar conversas sobre uma nova extensão do acordo, até para que o zagueiro se estabeleça no time de Vojvoda com regularidade em uma temporada de resultados ruins. O jogador baiano também se sente prestigiado no Tricolor e quer manter o bom desempenho para se consolidar como dono da posição.

Gustavo Mancha encarou concorrência acirrada ao subir para o profissional, com as presenças de David Luiz, Gastón Ávila e Titi, por exemplo. Ganhou algumas oportunidades no início do ano e, a partir do jogo cancelado contra o Colo-Colo, em Santiago, pela Libertadores, mostrou personalidade e qualidade para ficar com a vaga. Desde então, foi poupado apenas diante do Sport.