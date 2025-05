Desfalque do Racing, Maxi Salas já foi alvo do Fortaleza no mercado da bola

Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP Atacante Maximiliano Salas, antigo alvo do Fortaleza, defende o Racing desde 2024 e será desfalque na quinta-feira

Algoz no jogo de ida da Copa Libertadores, o atacante Maxi Salas, do Racing-ARG, não vai enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira, 29, às 21h30min, no El Cilindro, em Avellaneda. Lesionado, o argentino, em vez de adversário, poderia ser jogador tricolor, já que foi alvo do clube para 2024, apurou a coluna.

Salas encarou o Leão pela primeira vez na Sul-Americana de 2023, quando defendia o Palestino-CHI. O atacante não atuou na goleada tricolor por 4 a 0 no Castelão, mas esteve em campo no triunfo brasileiro por 2 a 1, no Chile. Ele terminou aquela temporada com 11 gols e quatro assistências em 33 partidas, o que chamou a atenção dos cearenses.

Na virada de 2023 para 2024, o Fortaleza tentou a contratação de Maxi Salas. O Palestino, porém, tinha vendido o também atacante Barticciotto com Talleres-ARG e não queria negociar o camisa 9.

Em janeiro do ano passado, porém, emprestou o argentino ao Racing, que, ao fim da temporada, exerceu a opção de compra para tê-lo em definitivo: 1,5 milhão de dólares, com contrato até o fim de 2026.

O segundo encontro do agora camisa 7 com o Leão foi em abril desta temporada, quando marcou o primeiro gol de La Academia na vitória por 3 a 0, no Castelão, pela primeira rodada da Libertadores.