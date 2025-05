Fortaleza quer fechar com Diego Valdés na próxima semana; "proposta boa", diz agente

Foto: Victor Cruz / AFP Meia chileno Diego Valdés pode reforçar o Fortaleza

A próxima semana deve ser decisiva para a negociação entre Fortaleza, América do México e Diego Valdés. O clube da América do Norte está disposto a vender o jogador, o meia chileno gostou da proposta e o Tricolor quer concretizar a transferência nos próximos dias, apurou a coluna.

O Esportes O POVO já tinha publicado que o valor para a compra é considerado acessível dentro das condições da equipe do Pici. A oferta do Leão agradou tanto ao América quanto ao estafe do Diego Valdés, e as partes discutem os termos da negociação.

"É uma proposta boa", disse Gaston Gonzalez Pezola, agente de Valdés, à coluna. "Creio que vamos avançar", completou. A atuação do empresário chileno em território brasileiro é em parceria com a OTB Sports, que ofereceu o meio-campista de 31 anos a outras equipes nacionais — também há sondagens do México.

O camisa 10 entra em campo pelo América neste sábado, 31, diante do Los Angeles FC, dos EUA, nos playoffs da Concacaf para definir a última vaga do Mundial de Clubes — o vencedor entrará no grupo do Flamengo. Depois deste compromisso, as conversas devem esquentar.

Valdés defende o América desde a temporada 2021/2022. No total, atuou 139 vezes, marcou 38 gols e deu 30 assistências. O meia de 31 anos também soma convocações para a seleção do Chile, com 37 partidas. No ano passado, inclusive, enfrentou o Brasil, na companhia de Kuscevic, zagueiro do Fortaleza.