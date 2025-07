Por que Vojvoda não quer a saída de Lucas Sasha do Fortaleza para o Athletico-PR

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Colo-Colo, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025

Com proposta do Athletico-PR na mesa, o volante Lucas Sasha segue com o futuro indefinido. O Fortaleza mantém conversas com o Furacão sobre a venda do meio-campista, que sinalizou de forma positiva para a transferência, mas o técnico Juan Pablo Vojvoda não quer perder o camisa 88, apurou a coluna.

O comandante do Leão considera Sasha peça importante no elenco, tanto pela questão técnica quanto pela liderança. No Pici desde o segundo semestre de 2022, o volante é voz ativa no vestiário tricolor e bastante utilizado por Vojvoda.

Na atual temporada, o camisa 88 é titular da equipe — teve bom desempenho no primeiro semestre —, condição que já reassumiu na última quarta-feira, 9, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, pela Copa do Nordeste, após quase dois meses sem atuar. O meio-campista de 35 anos tinha sofrido fratura no antebraço direito em maio, no revés contra o Vasco, pelo Brasileirão.

A presença de Lucas Sasha na delegação para o jogo em Salvador (BA) e entre os 11 iniciais na Fonte Nova foi uma sinalização clara de que o jogador segue nos planos de Vojvoda até o fim da temporada, quando se encerra o contrato. O camisa 88 até fez postagem nas redes sociais sobre o Clássico-Rei do próximo domingo, 13.

O Fortaleza chegou a tratar sobre renovação, mas o volante gostou da proposta do Athletico-PR, que aceita pagar pela transferência do jogador.

Aos 35 anos, Sasha entende que a oferta do Furacão pode ser a última possibilidade de um contrato com cifras relevantes na carreira. O clube da Arena da Baixada quer contar com o volante e se dispõe a desembolsar uma compensação financeira, o que faz o Tricolor avaliar o cenário com bons olhos, já que conseguiria vender um jogador de idade avançada e a poucos meses do fim do vínculo.

Com a abertura da janela de transferências nessa quinta-feira, 10, o Leão do Pici busca volantes no mercado da bola, o que pode facilitar uma liberação de Lucas Sasha a partir da chegada de outro nome para o setor.