Marcelo Paz se reúne com Vojvoda para discutir o futuro do treinador no Fortaleza

Foto: Vinícius Palheta/Fortaleza EC Marcelo Paz e Vojvoda em treino do Fortaleza, na Argentina

O dia seguinte ao Clássico-Rei tem sido de reuniões e discussões sobre o futuro no Fortaleza, apurou a coluna. O técnico Juan Pablo Vojvoda está novamente na berlinda, e o CEO Marcelo Paz participa de debates sobre a situação, inclusive com o próprio treinador.

Na manhã desta segunda-feira, 14, horas depois da derrota por 1 a 0 para o Ceará, que manteve o Tricolor na zona de rebaixamento do Brasileirão, Paz se reuniu com o departamento de futebol para avaliar o cenário e debater soluções. O momento é de turbulência diante da sequência de resultados negativos e da falta de reação da equipe.

Agora à tarde, o CEO tem encontro com o próprio Vojvoda para discutir a situação. Nesse domingo, 13, depois do revés no Clássico-Rei, o comandante argentino afirmou que não pretende deixar o clube, mas que a decisão não cabe a ele.

A tendência é que no encontro entre o dirigente e o treinador já haja uma definição sobre a continuidade ou não do trabalho, que começou em maio de 2021.

No mês passado, a situação de Vojvoda também ficou sob análise e houve discussão interna sobre a continuidade ou não, com divisão de opiniões. No fim, Paz optou pela permanência do técnico, confiando no período livre para treinos e em mudanças no elenco. Na retomada dos jogos, porém, o Fortaleza perdeu para Bahia e Ceará.