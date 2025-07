Fortaleza fecha contratação do lateral-esquerdo Weverson Costa

Foto: Divulgação/FC Arouca Lateral-esquerdo Weverson Costa estava no Arouca, de Portugal

O lateral-esquerdo Weverson, que estava no Arouca, de Portugal, será mais um reforço do Fortaleza nesta janela de transferências, apurou a coluna. O clube do Pici tem acordo firmado com o jogador de 25 anos e vai realizar o anúncio oficial em breve.

Weverson Costa estava na equipe europeia desde 2022 e ficou por lá durante três temporadas. O contrato com os lusitanos se encerrou ao fim de junho e, nessa terça-feira, 15, com a definição do acerto com o Tricolor, o lateral fez uma publicação nas redes sociais se despedindo do Arouca. No total, foram 63 jogos disputados, com dois gols e quatro assistências.

Com boa estatura para um lateral (1,85m), Weverson foi formado nas categorias de base do São Paulo, mas não atuou no time profissional, rumando para o RB Bragantino. Pelo Massa Bruta, inclusive, enfrentou o Fortaleza três vezes, todas pela Série A: uma em 2020 e outras duas em 2021. Na primeira delas, no Castelão, foi expulso.

O ex-camisa 26 do Arouca chega ao Pici para reforçar um setor que ainda não tem dono nesta temporada: contratado para 2025, Diogo Barbosa não conseguiu se firmar e virou alvo de críticas da torcida; Felipe Jonatan não fazia parte dos planos e foi emprestado ao Mirassol; e Bruno Pacheco, titular na maior parte do tempo, está lesionado.

O argentino Gastón Ávila foi utilizado pelo ex-técnico Vojvoda na lateral em algumas ocasiões, inclusive no Clássico-Rei do último domingo, 13, mas o camisa 3 deve voltar a ser utilizado na zaga em razão da contusão de Gustavo Mancha.

Reforços do Leão na janela

Weverson Costa será a quarta contratação do Fortaleza na atual janela, que abriu na quinta-feira passada, 10, e segue até 2 de setembro: o argentino Jose Herrera e o paraguaio Adam Bareiro, ambos atacantes, já foram anunciados e estão integrados ao elenco. Já o goleiro Vinícius Silvestre, cria do Palmeiras, também está encaminhado, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.