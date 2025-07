Renato Paiva desembarca nesta quinta, 17, e deve comandar Fortaleza contra o Bahia

Foto: Vitor Silva/Botafogo Técnico Renato Paiva no jogo PSG x Botafogo, no Rose Bowl Stadium, pelo Mundial de Clubes 2025

Novo técnico do Fortaleza, o português Renato Paiva desembarca na capital cearense na tarde desta quinta-feira, 17, segue direto para comandar o primeiro treino no Pici e já deverá estar à beira do campo para estrear diante do Bahia, seu ex-clube, no próximo sábado, 19, apurou a coluna.

Paiva firmou acordo com o Tricolor nessa quarta-feira, 16, e será anunciado na manhã desta quinta, com contrato até dezembro de 2026. Após a confirmação oficial, o dia já será de trabalho em solo cearense.

O treinador desembarca no período da tarde e segue direto para o Centro de Excelência Alcides Santos, onde conhecerá as instalações do clube, terá contato com jogadores e funcionários e conduzirá a atividade, que foi marcada para as 18 horas para dar tempo de contar com a presença do português.

Tanto Fortaleza quanto Renato Paiva querem que a estreia seja contra o Bahia, sábado, no Castelão, pela Série A. Para isso, o novo comandante precisará ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira, 18.