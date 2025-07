Alvo do Fortaleza, Danilo Barbosa recebe "proposta irrecusável" da Arábia Saudita

Foto: Vitor Silva/Botafogo Volante Danilo Barbosa no jogo Capital x Botafogo, no Estádio Mané Garrincha, pela Copa do Brasil 2025

Desejo antigo do Fortaleza no mercado da bola, o volante Danilo Barbosa deve escolher outro destino ao deixar o Botafogo. A coluna apurou que o meio-campista de 29 anos tem em mãos uma proposta considerada irrecusável da Arábia Saudita e sinalizou que deverá aceitá-la.

O Tricolor conduzia a negociação há algumas semanas e aponta que atendeu a todas as condições desejadas pelo jogador — recebendo também aval do técnico Renato Paiva, que comandou o volante no Botafogo e já o conhecia dos tempos de Portugal.

Danilo e o representante dele nas tratativas chegaram a dar sinal verde ao Leão para um desfecho positivo, diante do alinhamento dos termos do acordo, mas o cenário mudou nos dias seguintes. Em paralelo, houve também negociação com o Atlético-MG e as primeiras conversas com o clube saudita, que formalizou proposta de cifras altas.

De acordo com o jornalista Heverton Guimarães, da Band Minas, o interessado em Danilo Barbosa é da segunda divisão da Arábia Saudita. O jogador e o agente sinalizaram às equipes brasileiras que a opção deve ser de rumar para o exterior.

O Fortaleza, que tratava a chegada de Danilo com otimismo, agora deve voltar ao mercado da bola em busca de outro volante.