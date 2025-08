David Luiz acerta saída do Fortaleza e vai para o Pafos, do Chipre

Foto: Isaac Ferreira/Fortaleza EC Zagueiro David Luiz no jogo Altos x Fortaleza, no Estádio Albertão, pela Copa do Nordeste 2025

A passagem do zagueiro David Luiz pelo Fortaleza chegou ao fim. Na manhã desta sexta-feira, 1º, o jogador já despediu dos colegas de elenco e funcionários do clube, no Pici, e vai defender o Pafos, do Chipre.

O camisa 23 e o Tricolor chegaram a um acordo para rescisão do contrato, sem compensação financeira por parte da equipe europeia. O vínculo com o Leão tinha duração até o fim de 2026.