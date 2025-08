Fortaleza busca reforços para as oitavas de final da Libertadores

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-07-2025: Apresentação novo técnico do Fortaleza Renato Paiva, com o Ceo Marcelo Paz e Sergio Papelin no CT do PICI. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Fortaleza vai anunciar, nos próximos dias, as primeiras contratações desde a chegada do técnico Renato Paiva. A coluna apurou que o Leão busca reforços de olho nas oitavas de final da Copa Libertadores e quer concretizar as negociações até o início da próxima semana.

Uma das posições que deverá ser contemplada nas investidas no mercado da bola é a de goleiro, já que João Ricardo e Brenno estão lesionados. As opções no elenco, no momento, são Magrão e o recém-chegado Vinicius Silvestre. O Tricolor também segue em busca de um volante e pode contratar para outras posições.

Após período de observação do elenco e três partidas no comando, o treinador português identificou as lacunas no grupo e pediu novas peças. O departamento de futebol agora trabalha para atender Paiva e fortalecer o elenco.

De acordo com o Manual de Clubes da Libertadores, o prazo para a Conmebol receber formulários de substituição de jogadores ou inscrição provisória para as oitavas de final é a próxima sexta-feira, 8, mas o Tricolor quer anunciar os reforços já nos primeiros dias de agosto.

O Fortaleza vai enfrentar o Vélez Sarsfield, da Argentina, no mata-mata do principal torneio continental. O jogo de ida será em 12 de agosto, às 19 horas, no Castelão, enquanto o duelo decisivo será no dia 19, também às 19 horas, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.