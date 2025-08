Agora titular do Vélez, Machuca pode enfrentar Fortaleza nas oitavas da Libertadores

Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield Machuca está emprestado ao Vélez Sarsfield pelo Fortaleza até o fim de 2025

Emprestado pelo Fortaleza ao Vélez Sarsfield, da Argentina, no início deste ano, o atacante Imanol Machuca poderá atuar no duelo entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores, nos dias 12 e 19 deste mês.

Cedido pelo Tricolor para El Fortín até o fim da temporada, o camisa 39 não tem qualquer restrição contratual para enfrentar o time brasileiro no torneio continental. Desta forma, fica à disposição do técnico Guillermo Schelotto para reencontrar o Leão. O primeiro embate será na próxima terça-feira, 12, no Castelão.

Após um início tímido no Vélez, Machuca virou titular da equipe desde a troca no comando técnico, nos quatro jogos mais recentes, e foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Tigre, no dia 14 de julho, quando marcou um gol e deu assistência. O atacante soma 16 partidas pelo clube.

Desde que deixou o Pici e rumou para Buenos Aires, Machuca também se naturalizou malaio e até atuou pela seleção nacional, na goleada por 4 a 0 sobre o Vietnã, pela qualificatória da Copa da Ásia.

O camisa 39 tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027. O Vélez Sarsfield pagou 250 mil dólares (R$ 1,5 milhão na cotação da época) pelo empréstimo e tem opção de compra por R$ 2,5 milhões de dólares (R$ 13,7 milhões na cotação atual).

"É um ativo do clube. A gente fez um investimento, primeiro na tentativa de performance esportiva e depois financeira. [...] Ele é talentoso. Acho que o Machuca ainda vai despontar em algum lugar, como ele no Union, antes da gente comprar. É jovem, tem força, tem drible, gosta de fazer gol", elogiou o CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao Esportes do Povo, no mês passado.