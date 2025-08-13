Renato Paiva vê defasagem na parte física do elenco do Fortaleza e busca ajustes

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,09.08.2025: jogo Fortaleza vs Botafogo. Arena Castelão. (Fotos: Fabio Lima)

Ao chegarem ao Pici, há cerca de um mês, Renato Paiva e sua comissão técnica se depararam com uma defasagem física do elenco do Fortaleza e agora têm buscado uma correção de rota para um condicionamento ideal dos jogadores, apurou a coluna.

A avalição interna é de que a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda não valorizava os trabalhos de fortalecimento, o que prejudicava a situação física. Eles estariam "sem força" para um futebol competitivo de alto nível.

Paiva e os assistentes Ricardo Dionísio e Miguel Santos notaram o cenário e consultaram os departamentos médico, de fisiologia, fisioterapia e a própria preparação física. Foi consenso de que seria necessário reforçar os trabalhos nesta área para deixar todos em melhores condições.

A comissão técnica entende que neste período de "ajuste" é natural que algumas peças sintam a parte física, também pela rotina de jogos, como Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Kuscevic e Lucca Prior, por exemplo.

Na entrevista coletiva dessa terça-feira, 12, depois do empate sem gols com o Vélez Sarsfield-ARG, o comandante do Leão se referiu a jogadores recém-contratados e revelou que Adam Bareiro estava com "déficit físico" e ponderou que Weverson estava parado há dois meses.

O centroavante paraguaio, inclusive, não foi relacionado para o jogo contra o Corinthians para aprimorar a parte física. No entendimento da comissão técnica anterior, ele já teria condições de jogo desde que chegou, mesmo com dois meses parado e um ritmo diferente no futebol do Catar.

O treinador português, vale lembrar, não trouxe preparador físico, apenas dois auxiliares e um preparador de goleiros. A parte física fica sob os cuidados de quatro profissionais do clube: Emerson Santana, Kelmo Bonatto, Celso Santos e Lucas Martins.