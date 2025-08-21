Fortaleza já investiu R$ 40 milhões em contratações de jogadores em 2025

Foto: AURÉLIO ALVES Herrera foi a contratação mais cara do Fortaleza em 2025

Apesar da temporada de resultados ruins, o Fortaleza fez investimentos altos para tentar reforçar o elenco em 2025. Entre as contratações, o clube do Pici comprou seis jogadores ao longo do ano e desembolsou R$ 40 milhões em transferências — o valor não leva em conta luvas e comissões de empresários.

O mais recente deles foi o volante Pablo Roberto, anunciado nesta quinta-feira, 21, por 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual). Nesta temporada, o Tricolor também gastou para adquirir o goleiro Helton Leite, o volante Rodrigo e os atacantes Deyverson, Herrera e Adam Bareiro.

Dessas contratações em que o Leão precisou pagar para comprar os atletas, quatro foram na atual janela de transferências — e ainda há o colombiano Guzmán, ex-Torpedo, da Rússia, que não foi anunciado.

A contratação mais cara foi a de Herrera, que estava no Argentinos Juniors e custou 2,4 milhões de dólares (R$ 13 milhões). A segunda maior neste ranking foi a aquisição do paraguaio Bareiro: 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões) junto ao River Plate-ARG.

Comprado por R$ 4 milhões junto ao Maringá-PR, o volante Rodrigo foi utilizado apenas em dois jogos, ainda sob o comando de Juan Pablo Vojvoda: nas derrotas por 5 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela Série A, e 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, pelo Nordestão.

Valores das compras do Fortaleza em 2025: