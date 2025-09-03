Fortaleza muda perfil e busca técnico de estilo defensivo para luta contra o Z-4

Foto: Celso da Luz | CEC Técnico Eduardo Baptista em treino do Criciúma

Pela segunda vez em 2025, o Fortaleza vai ao mercado da bola em busca de um novo treinador. Desta vez, apurou a coluna, a prioridade é um comandante com perfil defensivo para conduzir a equipe na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

O departamento de futebol da SAF do Leão entende que é o momento de "jogar por uma bola", com um modelo de jogo mais reativo, ajustando a defesa, que estava muito exposta e é a segunda pior da competição (34 gols sofridos). Nos dez jogos com Renato Paiva, foram 17 bolas nas próprias redes.

A avaliação é de que uma reação na Série A fica inviável com esses números. O próprio elenco precisará se adaptar ao novo estilo — diferente do que era adotado por Vojvoda e Paiva —, por isso a intenção é utilizar os dias de treinos durante a pausa da Data Fifa para implementação.

Sobre o assunto Fortaleza busca novo técnico e avalia Cuca, Ramón Díaz, Jair Ventura e Eduardo Baptista

Fortaleza decide demitir técnico Renato Paiva após reunião

Fortaleza explica folga para elenco e cita "acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica"

Dois treinadores que estão na Série B são bem avaliados pelo Tricolor por atender aos requisitos: Jair Ventura, do Avaí, e Eduardo Baptista, do Criciúma. Os dirigentes querem definir a situação até esta quinta-feira, 4, para aproveitar ao máximo o período sem jogos.

Jair é mais conhecido pelo estilo defensivo e já fez campanhas de "salvação" com Goiás, Sport e Juventude na elite nacional. Na atual Segundona, está na 13ª posição com a equipe catarinense. Já Baptista está na quarta posição com o Tigre, que tem a segunda defesa menos vazada da competição (21 gols sofridos em 24 partidas).

Com mais 17 partidas pela frente, o Fortaleza entende que a mudança no modelo de jogo com a troca no comando é a última cartada na briga contra o rebaixamento. O time do Pici é o vice-lanterna da Série A, com 15 pontos, a sete do Santos, que está na 16ª colocação.