Nordeste ganha vez e voz na nova gestão da CBF

Foto: Joilson Marconne / CBF Samir Xaud e Mauro Carmélio na final da Copa das Nações de Futsal

Eleito há quatro meses, o roraimense Samir Xaud concedeu mais espaço aos nordestinos na nova administração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tanto em cargos da gestão, quanto em uma reformulação da Copa do Nordeste.

Apesar de o ex-presidente da entidade ser um nordestino, o baiano Ednaldo Rodrigues, havia críticas pelo pouco espaço para diálogo e pela condução do Nordestão. O cenário agora é diferente, o que deixou os cartolas da Região mais satisfeitos e alinhados ao atual governo.

Entre os oito vice-presidentes da CBF, três são do Nordeste: o maranhense Fernando Sarney, o potiguar José Vanildo e a paraibana Michelle Ramalho. O primeiro, que herdou o sobrenome famoso do pai político, foi o interventor após o afastamento de Ednaldo, está há muitos anos na entidade e exerceu cargos na Conmebol e na Fifa.

Experiente dirigente do Rio Grande do Norte, Vanildo comanda a federação local há quase 20 anos, enquanto Michelle é presidente da Federação Paraibana desde 2018 — e se tornou a primeira vice mulher da entidade nacional.

O cearense Mauro Carmélio, mandatário da federação estadual, ganhou o cargo de diretor de beach soccer e futsal e tem cumprido expediente no Rio de Janeiro diante dos compromissos das seleções destas modalidades.

Já Gustavo Feijó, ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF) e pai de Felipe Feijó, atual mandatário local, não teve anúncio oficial e nem consta na relação no site da CBF, mas exerce a função de diretor de seleções, com foco na equipe principal masculina. Em um vídeo de bastidores, ele aparece ao lado de Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano antes da convocação mais recente.

O novo formato da Copa do Nordeste — que foi escolhido por uma comissão formada pelos presidentes de federações estaduais da Região — também é uma tentativa de resgatar a competição e valorizar os clubes. Antes "maltratada" por Ednaldo, na avaliação dos dirigentes, agora a Lampions League deve ganhar outro status.

O Norte, região de Samir, também ganhou vez com os vices Ednailson Rozenha, do Amapá, e Ricardo Gluck Paul, do Pará. Este segundo, inclusive, é o braço direito do presidente, ficando responsável por tocar temas importantes, como a criação do fair play financeiro.