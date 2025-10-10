Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Enfim recuperado da lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Moisés completará seis meses longe dos gramados na próxima segunda-feira, 13, mas está novamente liberado para atuar e será relacionado para o duelo entre Fortaleza x Vasco, na quarta-feira, 15, apurou a coluna.

O atacante sofreu uma primeira lesão no empate com o Internacional, em 13 de abril, no Castelão, pela Série A, ao ser empurrado por Deyverson na comemoração de um gol que acabou anulado. Desde então, encarou longo período de recuperação, teve nova contusão e passou por longo período de transição.

O camisa 21 voltou a treinar normalmente com o grupo na última sexta-feira, 3, antes do jogo contra o Juventude, e também participa das atividades desta semana. A ausência contra o Jaconero já era esperada, mas ele estará na relação para enfrentar o Vasco, semana que vem, no Castelão.

De volta, Moisés disputará posição com Breno Lopes e Herrera no lado esquerdo do ataque. O retorno do camisa 21 deve ser gradativo, mas o departamento médico do Leão entende que seguiu o processo mais cauteloso possível para o retorno do jogador.