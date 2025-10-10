Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Enfim recuperado da lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Moisés completará seis meses longe dos gramados na próxima segunda-feira, 13, mas está novamente liberado para atuar e será relacionado para o duelo entre Fortaleza x Vasco, na quarta-feira, 15, apurou a coluna.
O atacante sofreu uma primeira lesão no empate com o Internacional, em 13 de abril, no Castelão, pela Série A, ao ser empurrado por Deyverson na comemoração de um gol que acabou anulado. Desde então, encarou longo período de recuperação, teve nova contusão e passou por longo período de transição.
O camisa 21 voltou a treinar normalmente com o grupo na última sexta-feira, 3, antes do jogo contra o Juventude, e também participa das atividades desta semana. A ausência contra o Jaconero já era esperada, mas ele estará na relação para enfrentar o Vasco, semana que vem, no Castelão.
De volta, Moisés disputará posição com Breno Lopes e Herrera no lado esquerdo do ataque. O retorno do camisa 21 deve ser gradativo, mas o departamento médico do Leão entende que seguiu o processo mais cauteloso possível para o retorno do jogador.
