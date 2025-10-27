Foto: FCO FONTENELE Palermo valorizou a atuação do Fortaleza contra o Flamengo

A vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, sábado passado, 25, no Castelão, renovou o clima no Fortaleza na luta contra o rebaixamento. A coluna apurou que o ambiente no vestiário tricolor era de vibração pelo resultado diante do vice-líder do Brasileirão, com confiança restabelecida e pés no chão para a sequência da competição.

Antes da partida, o técnico Martín Palermo disse aos jogadores que gostaria de ouvir, no dia seguinte, "como o Fortaleza venceu o Flamengo, e não como o Flamengo perdeu para o Fortaleza". O discurso do comandante argentino se repetiu depois do triunfo.

O empenho dos atletas em campo foi exaltado, pela postura aguerrida que já havia aparecido na derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, e se repetiu no Castelão. O time do Pici agora está a cinco pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, reforçou a confiança no grupo, destacando que, se venceu o Rubro-Negro, a equipe tem condições de bater outros adversários na reta final da Série A. O dirigente cumprimentou os atletas e agradeceu a Palermo.

Um dos líderes do elenco, o lateral-direito Tinga também discursou ao final do confronto e apontou a importância de o elenco manter os pés no chão, mirando o duelo direito contra o Santos de Vojvoda, no próximo sábado, 1º, na Vila Belmiro.