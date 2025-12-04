A intensa disputa por um lugar na elite nacional

Foto: Lívia Villas Boas/CBF Taça do Campeonato Brasileiro Série A 2024

No próximo domingo, 7, a partir das 16 horas, será impossível os torcedores de Ceará, Fortaleza, Internacional, Santos e Vitória estarem atentos apenas aos próprios jogos. Alguns dependem somente de si para se manter na Série A para 2026, mas uma alteração no placar de um concorrente pode afetar o cenário — gerando mais alívio ou mais pressão.

No caso da dupla cearense, chegar à 38ª rodada neste cenário parecia improvável, sobretudo para os tricolores. Foram 26 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, muitas delas na vice-lanterna, mas a arrancada espetacular manteve o Leão vivo. E fora do Z-4.

O Ceará, por sua vez, apareceu no top-10 em alguns momentos e quase sempre figurava na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas caiu de rendimento na reta final e estacionou na pontuação, caindo na tabela de classificação. Agora está apenas um ponto à frente do grupo da degola.

O domingo, portanto, reservará muitas emoções. Os dois rivais podem cair juntos ou escapar unidos, além do risco de apenas um retornar à Segundona. É um ambiente bastante diferente daquele vivido há um mês, no último Clássico-Rei da temporada, em que o empate parecia decretar a permanência do Vovô e cravar a queda do Tricolor.

O Fortaleza, antes com um destino que parecia traçado, agora criou um cenário favorável para a permanência e uma frustração na última rodada seria um baque pesado, sobretudo pela retomada da sinergia entre time e torcida com as quatro vitórias consecutivas.

Por outro lado, o Ceará, que tinha o discurso firme de chegar aos 45 pontos como prioridade, ainda não tinha visto o Z-4 tão de perto ao longo de toda a competição. Entrar nele justamente na última rodada seria muito cruel.

Por isso mesmo vale também a torcida para RB Bragantino, São Paulo e Cruzeiro, que vão enfrentar Internacional, Vitória e Santos, respectivamente. Nos bastidores, por óbvio, dirigentes e comissões técnicas se mobilizam para saber se os rivais dos concorrentes terão força máxima e motivação suficiente para causar um tropeço.

Ainda que esse ânimo precise ser gerado por investimentos extras e eternos ao clube para os jogadores terem ambição. As famosas "malas brancas" começaram a circular na semana passada e estarão muito robustas no domingo. Há muito em jogo para as cinco equipes.