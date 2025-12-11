Conselho da SAF do Fortaleza quer permanência de Marcelo Paz como CEO em 2026

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva

O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza quer a permanência de Marcelo Paz como CEO do clube em 2026 e terá uma conversa com o dirigente nos próximos dias para sacramentar o futuro, apurou a coluna.

O colegiado entende que Paz é o nome ideal para reconduzir o Tricolor de volta à Série A e já manifestou a ideia ao CEO, que avalia o futuro em conversas com pessoas próximas. Até a próxima segunda-feira, 15, as partes devem se reunir para bater o martelo sobre permanência ou saída.

Marcelo Paz está no Pici desde 2015 de forma quase ininterrupta, com uma breve saída entre o fim de 2016 e o início de 2017. Neste período, foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente e, agora, CEO da SAF.

O CEO considera que 2025 foi uma temporada muito desgastante, não só pelos resultados ruins do Fortaleza, mas pelos problemas internos e pelos ataques que sofreu. Marcelo Paz considera que ficou isolado e exposto em alguns momentos de crise, como na discussão pública com o ex-presidente Luis Eduardo Girão, de quem era amigo.

Com a nova realidade financeira na Série B, provavelmente o dirigente teria de readequar o salário, o que não seria um empecilho. Uma mudança de função ou foco maior no departamento de futebol também não seria um problema, caso Paz tope dar sequência ao trabalho.

Enquanto isso, o dirigente tem tocado assuntos do clube após o rebaixamento no Brasileirão, sobretudo em relação ao elenco, com as saídas de alguns atletas e sondagens por outros nomes. A permanência de Martín Palermo também deverá entrar em pauta.