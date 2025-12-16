Logo O POVO+
Fortaleza adia votação do orçamento de 2026
Foto de Afonso Ribeiro
Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas

Afonso Ribeiro esportes

Associação e SAF pedem prazo maior para apresentar versão final do documento após rebaixamento para a Série B
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.12.2025:. Apresentação do Thiago Carpini como o novo técnico do Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Marcada para a noite da última segunda-feira, 15, a votação dos orçamentos de 2026 da associação e da SAF do Fortaleza foi adiada e deverá ser realizada no fim deste mês.

Já havia uma projeção das finanças do Leão para o próximo ano em caso de queda para a Série B, tanto por parte da associação quanto da SAF, e a confirmação do rebaixamento fez as respectivas diretorias financeiras se aprofundarem na nova realidade para adequar os valores.

As cifras estimadas inicialmente giravam entre R$ 150 milhões a R$ 170 milhões, apurou a coluna. É possível que o montante seja reajustado — para mais ou para menos — a partir das definições de faturamento e custos depois de sete anos consecutivos na elite do Brasileirão.

Por isso, houve o pedido de adiamento da pauta na reunião do Conselho Deliberativo para que a versão final do orçamento seja confeccionada, com ajustes de receitas e despesas em uma temporada de Segundona. A explicação foi dada aos conselheiros, que fizeram a apreciação de outros temas no encontro dessa segunda.

Os orçamentos devem ser finalizados nos próximos dias, e o Conselho Deliberativo deve agendar nova reunião entre o Natal e o réveillon para a votação.

