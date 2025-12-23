Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Na Série B, Fortaleza terá queda no faturamento com direitos de transmissão

Integrante da Liga Forte União (LFU), o Fortaleza teve faturamento recorde na sua história com os direitos de transmissão da Série A de 2025. A coluna apurou que o clube do Pici recebeu R$ 140 milhões pelas cotas de TV e streaming da competição.

Mesmo rebaixado, o Tricolor conseguiu cifras relevantes na elite nacional. A distribuição da arrecadação da LFU tem um percentual de forma igualitária para todos os clubes, outra fatia por audiência e uma terceira por performance.

O Leão, vale lembrar, vendeu 15% dos direitos comerciais para os investidores do bloco, o que inclui outras propriedades — como placas em volta do campo — e também os próprios direitos de transmissão. O clube recebeu mais de R$ 100 milhões por esta negociação, entre 2023 e 2025.

Em 2026, o Fortaleza terá realidade bem diferente na Série B, já que a cota pelos direitos de transmissão é de cerca de R$ 13 milhões. Os clubes da LFU têm contrato com o Grupo Disney na Segundona.

Na Série A, a LFU vendeu a exibição dos jogos dos clubes filiados para Globo, Record, YouTube (Cazé TV) e Amazon Prime. O bloco aponta que houve um crescimento de R$ 460 milhões nas receitas dos times em comparação da 2024 pela receitas de TV.

Os números foram exibidos ao condomínio de clubes da LFU em reunião após o fim do Brasileirão, na semana passada. Até mesmo Mário Celso Petraglia, presidente do Athletico-PR, ausente da maior parte dos encontros, compareceu desta vez.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz é o presidente do bloco. O dirigente cearense é um dos líderes da LFU, ao lado de Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense, e Alessandro Barcellos, mandatário do Internacional.

“Os resultados apresentados mostram uma transformação concreta. Avançamos em equilíbrio, com uma distribuição mais justa e sustentável alinhado às melhores práticas do futebol mundial", destacou Paz.