Fortaleza recebe proposta do exterior por Tucu Herrera e avalia venda

Foto: Samuel Setubal Atacante argentino Tucu Herrera tem contrato com o Fortaleza até junho de 2030

Além da venda encaminhada de Breno Lopes ao Coritiba, o Fortaleza pode realizar a transferência de outro atacante em breve. A coluna apurou que o Tricolor tem proposta em mãos pelo argentino Tucu Herrera, de 22 anos, e avalia uma negociação.

O interessado é um clube do exterior, com cifras superiores à negociação de Breno Lopes com o Coxa. O camisa 80 faz partes dos planos de Thiago Carpini e do departamento de futebol para 2026, mas a oferta é analisada para uma possível venda.

O Leão é dono de 70% dos direitos econômicos de Herrera, adquiridos por 2,4 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões na cotação da época) junto ao Argentinos Junior, com a ajuda de um investidor. O contrato tem duração até junho de 2030.

Tucu Herrera chegou ao Pici em junho deste ano, disputou 21 jogos, fez dois gols e deu três assistências, virando titular da equipe na reta final do Brasileirão, sob o comando de Martín Palermo.