Saída de Paz, reformulação e planejamento: o que CEO do Fortaleza falou no Conselho

Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Na noite da última terça-feira, 27, o CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins, participou da reunião do Conselho Deliberativo para apresentar o planejamento do departamento de futebol para 2026. Há um mês no cargo, o dirigente revelou que o clube já sabia da saída de Marcelo Paz para o Corinthians e o procurou dias antes do anúncio oficial, apurou a coluna.
O ex-CEO deixou o Pici no dia 27 dezembro — mesma data em que foi anunciado pelo Timão — e o substituto foi anunciado no dia seguinte. Aos conselheiros, Pedro relatou que recebeu a proposta do Tricolor no período do Natal. O contato foi realizado por Gama Filho, diretor de planejamento e resultados da diretoria executiva da associação.
Depois, além de Gama, participaram das negociações o então presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira, o vice Bruno Cals — atual presidente do órgão — e o primeiro vice-presidente da associação, Cláudio Maurício.
Pedro Martins contou que, durante as reuniões virtuais, foi informado da difícil situação financeira do clube, mas considerou que foi consequência das decisões de 2025 e aceitou conduzir o processo de reconstrução.
O CEO da SAF do Leão também admitiu que o técnico Thiago Carpini se adequar ao novo cenário, já que havia sido contratado pelos antigos dirigentes, com outro planejamento em vista, mas garantiu que o treinador está disposto a ajudar na reformulação.
A ideia é formar um elenco com menos nomes tarimbados e voltar a pinçar potenciais revelações, sem grandes investimentos. A prioridade será contratar jogadores de 30 anos para baixo.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.