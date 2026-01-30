Saída de Paz, reformulação e planejamento: o que CEO do Fortaleza falou no Conselho

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC CEO Pedro Martins capitaneia as mudanças no Pici

Na noite da última terça-feira, 27, o CEO da SAF do Fortaleza, Pedro Martins, participou da reunião do Conselho Deliberativo para apresentar o planejamento do departamento de futebol para 2026. Há um mês no cargo, o dirigente revelou que o clube já sabia da saída de Marcelo Paz para o Corinthians e o procurou dias antes do anúncio oficial, apurou a coluna.

O ex-CEO deixou o Pici no dia 27 dezembro — mesma data em que foi anunciado pelo Timão — e o substituto foi anunciado no dia seguinte. Aos conselheiros, Pedro relatou que recebeu a proposta do Tricolor no período do Natal. O contato foi realizado por Gama Filho, diretor de planejamento e resultados da diretoria executiva da associação.

Depois, além de Gama, participaram das negociações o então presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira, o vice Bruno Cals — atual presidente do órgão — e o primeiro vice-presidente da associação, Cláudio Maurício.

Leia mais De saída do Fortaleza, Kuscevic negocia com o Vitória

Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra Iguatu

Marcelo Boeck deixa o cargo de assessor executivo de futebol do Fortaleza Sobre o assunto De saída do Fortaleza, Kuscevic negocia com o Vitória

Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra Iguatu

Marcelo Boeck deixa o cargo de assessor executivo de futebol do Fortaleza

Pedro Martins contou que, durante as reuniões virtuais, foi informado da difícil situação financeira do clube, mas considerou que foi consequência das decisões de 2025 e aceitou conduzir o processo de reconstrução.

O CEO da SAF do Leão também admitiu que o técnico Thiago Carpini se adequar ao novo cenário, já que havia sido contratado pelos antigos dirigentes, com outro planejamento em vista, mas garantiu que o treinador está disposto a ajudar na reformulação.

A ideia é formar um elenco com menos nomes tarimbados e voltar a pinçar potenciais revelações, sem grandes investimentos. A prioridade será contratar jogadores de 30 anos para baixo.