Lucas Crispim recusa proposta de clube da Indonésia para ficar no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Lucas Crispim no jogo Ceará x Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2026

O Persija Jakarta, clube da Indonésia, teve proposta recusada na tentativa de contratar o meia Lucas Crispim, do Fortaleza, apurou a coluna. O clube asiático fez a investida na semana passada e viu o jogador de 31 anos optar por permanecer no Pici.

O Persija é um dos principais times da Indonésia e é comandado pelo brasileiro Maurício Souza, ex-Flamengo. É lá onde atua Bruno Tubarão, ex-Ceará, e outros sete jogadores brasileiros. A proposta para Crispim, enviada pelo diretor esportivo Bambang Pamungkas, previa contrato de dois anos e salários com cifras altas.

A oferta também tinha outros benefícios para o camisa 10 do Tricolor, como passagens aéreas, bônus em caso de títulos, moradia e carro, por exemplo. Mas o meio-campista não pretende deixar o Leão neste momento, com o objetivo de levar o clube de volta à Série A.

Crispim já atuou no futebol asiático e teve boa passagem pelo Buriram United, da Tailândia, o que deixou o meia valorizado naquele mercado. Na temporada 2024/2025, ele teve os melhores números da carreira, com 15 gols e oito assistências em 49 partidas. Além disso, conquistou cinco títulos pelo Buriram.

Lucas Crispim tem contrato com o Fortaleza até o fim desta temporada e tem atuado como ala, função que desempenhou em 2021 e tem repetido agora devido à ausência de laterais-esquerdos no elenco. O jogador também tem boa relação com o técnico Thiago Carpini, com quem já havia trabalhado no Guarani, o que pesa a favor na permanência.

