Convite?... Destino, lata do lixo

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza

1. POSTULAÇÃO de Luizianne Lins à Prefeitura de Fortaleza assanhou o PT e seus aliados. E ela tem demonstrado sua determinação em continuar no páreo. Tentam encontrar um meio de afastá-la e não conseguem.

2. PIOR é que negociam seu destino como se a Loura não tivesse projeto. Tentam removê-la como se fosse um remanejamento de rubrica. Acreditem, é vero. A última e gaiata proposta foi a oferta para disputar a Prefeitura de Caucaia.

3. O QUE fez Luizianne? Dobrou o bilhete, rasgou em picadinhos e o colocou na lata do lixo. Bradou em cima dos saltos: "Sou pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, ninguém me fará mudar de ideia. Quem quiser que se atreva."

VESPEIROS

TURISMO local fechou 2023 em baixa. Como se justifica a queda de passageiros em cinco meses seguidos no Aeroporto dos alemães? E é porque Fortaleza é a terceira capital mais procurada do Brasil. Há sinceridade nisso?

UNIMED de Aracati inaugura, manhã, a reforma da Policlínica Dr. Darival Bringel e o Centro Cirúrgico Antônio Rodrigues Uchôa, além de celebrar a eleição da nova diretoria.

EMPRESÁRIO Raimundo Delfino Filho, ícone da indústria têxtil, aposta como desafio este ano, consolidar todas as unidades fabris da Santana Têxtil, com objetivo de deixá-las com solidez e inovações. Detalhe: a indústria cearense atinge seus sessenta e um ano de existência. Viva!

REFORMA? QUE REFORMA?

ELMANO de Freitas vai condicionar a reforma administrativa ao calendário da futura coligação para a Prefeitura de Fortaleza, aguardando a vinda de novos partidos. Exercita, com maestria, a oração de São Francisco. Aquela mesma do é dando que se recebe.

O CHORO INESPERADO

NA inauguração do ITA, do Ceará, o ministro Camilo Santana, ao anunciar o feito, não segurou a emoção. Caiu no choro. As televisões mostraram para todo o Brasil. Elmano, de soslaio, olhava sem entender bem a cena. Enfim, não é feio homem chorar. Só faltou alguém para entregar um lenço ao Camilo...

GOL DE PLACA

HOSPITAL Infantil Filantrópico Sopai, alcançou um marco notável ao ultrapassar fronteiras e projetar sua marca, no maior painel do planeta, na icônica Times Square em Nova York. Objetivo: destacar a importância da filantropia e sensibilizar doadores de todo mundo. Um gol de placa.

INIMIGOS CORDIAIS

POSSIBILIDADE do governador Elmano e o prefeito Sarto se unirem, nem em sonho. Transformaram-se em inimigos cordiais. Quem conhece o prefeito de perto sabe que não é de fazer mesuras. Consta que os dois já se estranhavam desde os tempos da Assembleia Legislativa.

PAPAGAIOS DE PIRATA

BRIGA de vaidades na instalação do ITA, na Base Aérea, em busca de ser o papagaio de pirata do presidente Lula. Quem ganhou a prenda maior? O de sempre, ele mesmo. Cenas, simplesmente, ridículas.