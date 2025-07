Os diferentes formatos de transmissões esportivas no Mundial de Clubes

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, é uma das sedes de jogos do Mundial de Clubes 2025

Transmitir de forma imparcial ou enfatizar os clubes brasileiros? Olhar para a competição como um todo ou a partir da ótica dos representantes do Brasil? A verdade é que cobrir este Mundial de Clubes é completamente diferente de uma Copa do Mundo de Seleções.

O Brasil está mergulhado na Copa do Mundo de Clubes. O noticiário esportivo dedica amplo espaço ao torneio. O maior evento do ano tem cobertura da principal emissora de TV aberta do País, a Globo, todos os jogos disponíveis gratuitamente na internet, através da CazéTV (YouTube) e do DAZN, além do Sportv, na TV por assinatura.

Com o grande número de partidas, surgem diversas formas de acompanhar os jogos — e, com isso, os mais variados estilos de transmissão. Sim, transmitir futebol não tem fórmula única. Tudo depende da linha editorial do canal, do interesse da audiência, das entregas comerciais e, principalmente, da linguagem dos comunicadores.

Na TV aberta, a Globo adotou uma abordagem típica de Copa do Mundo: o futebol brasileiro contra o resto do planeta. Ou seja, quem fizer gol contra os clubes daqui não recebe a mesma vibração na narração. Essa estratégia não é novidade, mas, neste Mundial, vem gerando críticas.

Afinal, não tivemos apenas um "Brasil" na competição — foram quatro. E quatro "Brasis" repletos de rivalidades. É quase impossível imaginar o torcedor do Vasco torcendo pela classificação do Flamengo, assim como os rivais de Palmeiras, Fluminense e Botafogo dificilmente desejarão sucesso aos seus adversários. Transmitir com foco exclusivo nos times brasileiros pode desagradar parte do público.

Já a CazéTV adotou outro caminho. Com presença 100% digital, o canal sente mais fortemente os impactos das redes sociais. A linha da transmissão é valorizar a competição como um todo, deixando a emoção e a parcialidade a cargo dos comentaristas convidados — torcedores declarados dos clubes envolvidos. Cabe ao narrador conduzir a partida de forma mais neutra e equilibrada, respeitando o clima de cada momento. Um detalhe técnico: quem acompanha pela CazéTV enfrenta um delay de cerca de 15 segundos em relação à TV aberta.

O Sportv, por sua vez, mantém a tradição de suas coberturas. Escala seus principais nomes, oferece uma transmissão focada no amante do futebol, com análises técnicas e táticas, participação de ex-jogadores e jornalistas esportivos. O estilo é clássico, voltado ao conteúdo e à profundidade.

O DAZN, detentor global dos direitos de transmissão, aposta em uma cobertura padrão, priorizando a valorização do torneio e a imparcialidade. Contudo, ainda enfrenta desafios técnicos, como instabilidades e um delay de até um minuto comparado à TV aberta — o que pode comprometer a experiência, especialmente em partidas mais esperadas.

São vários os formatos de se transmitir um jogo de futebol — e ainda mais quando se trata de um torneio deste porte. No fim das contas, todas as emissoras buscam a mesma coisa: retenção de público e conquista de novos espectadores. Cada profissional envolvido tem essa percepção e, muitas vezes, ajusta seu conteúdo em tempo real para alcançar mais audiência. Em um cenário de mídia cada vez mais fragmentado, essa diversidade de estilos será cada vez mais comum.

Em resumo: todos precisam aprender — quem faz e quem consome.