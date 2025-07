Vem aí um novo canal esportivo no Brasil. E na TV aberta. Será o novo Esporte Interativo?

Foto: GLYN KIRK / AFP XSports prevê exibir em TV aberta partidas da Premier League

O Brasil ganha, ainda neste ano, um novo canal esportivo em TV aberta. O XSports, que estreia pela antiga faixa da Ideal TV (32.1 em São Paulo e 11.1 em Fortaleza), aposta alto: vai exibir partidas do futebol europeu, incluindo Premier League, La Liga e Serie A, graças a um acordo de sublicenciamento com a ESPN. É um movimento ousado — e, ao mesmo tempo, nostálgico — para quem viu o Esporte Interativo virar fenômeno anos atrás.

O canal pertence ao Grupo Kalunga, que adquiriu, em 2014, a frequência da extinta MTV Brasil (1990–2013). Em 2020, o grupo lançou o Loading, voltado ao público jovem e geek. A emissora sofreu com a falta de patrocinadores e durou pouco mais de um ano no ar, voltando a se chamar Ideal TV e alugando a programação para igrejas evangélicas.

Agora, os donos do canal tentam reviver parte do “espírito EI”: transmissão esportiva gratuita, 24 horas por dia, com foco em ligas internacionais e presença em rede nacional. A parceria com a ESPN dá peso imediato à nova grade — afinal, estamos falando de uma das principais produtoras de conteúdo esportivo do mundo. É um trunfo e tanto para um canal que estreia com ambição na TV aberta.

Na memória recente da mídia esportiva brasileira, poucas marcas criaram tanta conexão com o público quanto o Esporte Interativo. Narrativas vibrantes, identidade jovem, interatividade com o torcedor e, acima de tudo, futebol internacional ao alcance de todos. O canal, que surgiu modesto, foi ganhando espaço até migrar para o Grupo Turner, em 2018. Mostrava Liga dos Campeões, campeonatos europeus e Copa do Nordeste com uma linguagem própria. Criou comunidade. Gerou afeto. Fez história.

Segundo a Folha de S.Paulo, o XSports ainda negocia os direitos do Campeonato Alemão, atualmente exibido na TV aberta por RedeTV! e TV Cultura. A parceria com a ESPN se dá por meio de sublicenciamento, o que significa que o canal da Disney não participará da produção das transmissões. Com isso, o X-Sports deve contar com uma equipe própria, o que pode gerar novas oportunidades de emprego e revelar talentos no mercado esportivo.

A programação completa e os eventos que farão parte da grade devem ser apresentados em agosto, durante um evento de lançamento em São Paulo. A operação será liderada por Henrique Meira, ex-ESPN e BandSports, que comanda o projeto com o objetivo de oferecer uma nova alternativa de conteúdo esportivo gratuito no país.

E quanto à audiência? Os tempos mudaram. O futebol europeu, hoje, é consumido em múltiplas telas, horários e plataformas. O torcedor do Real Madrid, do Manchester City, da Inter de Milão ou do PSG já sabe onde encontrar seu time. Ele já está no streaming, nos apps de tempo real, nos perfis de comentaristas no YouTube e nas redes sociais. Conquistar essa audiência exigirá mais do que direitos de transmissão. Vai exigir linguagem, conexão, estratégia e presença constante no ambiente digital.

A missão do XSports, portanto, é duplamente desafiadora. Primeiro: mostrar que ainda há espaço para a TV aberta no consumo esportivo diário. Segundo: construir uma identidade forte o bastante para competir com as vozes já consolidadas na cobertura do futebol europeu — muitas delas formadas fora da mídia tradicional.

Mesmo com todos os obstáculos, o surgimento do canal é um alento. Em tempos em que o mercado publicitário migra para o digital e os investimentos em televisão aberta diminuem, ver uma nova emissora apostando no esporte, com conteúdo relevante e gratuito, é sinal de resistência e renovação. Mostra que, sim, ainda há quem acredite no poder da transmissão tradicional — desde que ela saiba se reinventar.

O futebol europeu tem um público fiel no Brasil. O desafio agora é fazer com que esse público olhe para o XSports como referência. E, para isso, o canal vai precisar mais do que bons jogos. Vai precisar contar boas histórias, criar comunidade e entender que, hoje, audiência se conquista muito além da tela da TV.