O IBGE também não para

Foto: IBGE lança nova edição do Atlas Geográfico Escolar

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o maior provedor e fornecedor de dados e informações do Brasil, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento do país. Suas pesquisas e censos fornecem subsídios para a formulação de políticas públicas, o planejamento urbano, estudos acadêmicos e a tomada de decisões em diversos setores.

Entre os dias 11 e 13 de junho, o IBGE promoveu, em parceria com o Governo do Estado, um evento inédito: o Triplo Fórum Internacional da Governança Sul Global. Além da oportunidade de interação com mais de 30 delegações oficiais — oriundas dos países do Brics, do Mercosul e de nações de língua portuguesa —, o evento também se destacou pelas ações de formação. Um dos pontos altos foi a oferta de um curso introdutório em ciência de dados para mais de 500 estudantes da rede pública. As apresentações do encontro estão disponíveis em: <https://www.ibge.gov.br/ibge-digital>.

Durante o Triplo Fórum, o Instituto também entregou produtos estratégicos, entre os quais se destaca a Grade Estatística, disponível em: <https://mapasinterativos.ibge.gov.br/grade2022/default.html>. Por meio dessa ferramenta, é possível obter análises personalizadas, nas quais o usuário pode selecionar áreas específicas para obter informações sobre a população dos biomas, regiões hidrográficas, unidades de relevo e zonas climáticas presentes no país. Além disso, o sistema também permite estimar o número de pessoas afetadas por desastres climáticos ou ambientais e é útil para simulações de expansão urbana ou do uso da terra. Facilita, ainda, a comparação nacional e internacional de dados.

O produto foi desenvolvido a partir dos resultados numéricos do Censo Demográfico, combinados com dados vetoriais (espaciais) da Base Territorial e do Cadastro Nacional de Endereços para fins Estatísticos (CNEFE). Em cooperação com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o IBGE lançou, no último dia 24 de junho, o Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica, com o objetivo de subsidiar políticas públicas preditivas.

A iniciativa propõe uma nova abordagem para o uso de dados estatísticos e geocientíficos, com foco na antecipação de cenários futuros. Com o apoio de tecnologias avançadas e de análises preditivas, o programa busca fortalecer a capacidade do Estado de identificar problemas e oportunidades, oferecendo uma base mais sólida para a formulação de políticas públicas eficazes, sustentáveis e voltadas ao médio e longo prazo.

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE) não perdeu tempo: engatou a marcha da velocidade e firmou um termo de cooperação com o Instituto para subsidiar o programa de governança fiscal interfederativa Ceará um Só. A parceria prevê o fornecimento de dados estatísticos e capacitação técnica tanto para gestores públicos quanto para a sociedade.