Fortaleza é a quarta cidade com mais inscritos na Maratona do Rio

Foto: Divulgação/Maratona do Rio Maratona do Rio em 2024

Fortaleza é a quarta cidade cidade com mais inscritos na Maratona do Rio. Segundo a organização, 3,6% dos mais de 60 mil inscritos são da capital cearense. Fortaleza fica atrás apenas de Rio de Janeiro (17,2%), São Paulo (13,1%) e Belo Horizonte (6,4%).

O evento — maior corrida de rua da América Latina — acontecerá de 18 a 22 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. Do total de participantes, 85% são de fora do município do Rio de Janeiro. A faixa etária predominante entre os corredores está entre 30 e 39 anos.

Municípios com mais inscritos na Maratona do Rio

Rio de Janeiro - 17,2%



São Paulo - 13,1%



Belo Horizonte - 6,4%



Fortaleza - 3,6%



Niterói - 2,4%



Brasília - 2,4%



Conde - 2,1%



Recife - 2%



Campinas 1,6%



Goiânia - 1,6%

Pedro Pereira, Head de Produto da Maratona do Rio, avalia que "entender profundamente" a comunidade da corrida tem sido essencial para consolidar o evento no calendário de corridas de rua. Segundo ele, conforme pesquisas da organização, a maioria dos corredores permanece na cidade por até cinco dias.

"Com base nisso, decidimos mover os 10K para a sexta-feira, o que possibilitou o crescimento tanto dessa prova quanto dos 42K — que antes aconteciam no mesmo dia. Esse movimento nos permitiu consolidar o formato de quatro dias de evento, estimulando que os próprios corredores montassem seus desafios pessoais", explica.

Maratona do Rio: maioria dos inscritos é feminina

A participação feminina segue em destaque: mulheres representam 52% do total de inscritos, sendo maioria nas distâncias 5 km, 10 km e 21 km. O índice representa um crescimento de 12% nos últimos quatro anos, reflexo do engajamento crescente das mulheres no universo das corridas.

A Maratona do Rio tem o apoio institucional da Prefeitura do Rio e é produzida pela Spiridon Eventos e Dream Factory.

Maratona do Rio é destaque em ranking global

A Maratona do Rio ficou na 11ª colocação no ranking global de marcas de maratonas mais fortes do mundo no estudo “Marathons 50 2025”, conduzido pela consultoria britânica Brand Finance. A prova é a melhor posicionada da América Latina e a única representante brasileira entre as 15 primeiras colocadas.

O levantamento analisou 80 maratonas em 9 países, considerando mais de 30 métricas de percepção.

Entre os primeiros colocados do ranking estão as tradicionais Maratona de Londres (1º lugar), Maratona de Nova York (2º) e Maratona de Boston (3º) — provas consolidadas no circuito das World Marathon Majors. Outra prova brasileira listada no ranking é a Maratona de São Paulo, que aparece na 32ª posição.

