Evandro sanciona lei que institui Dia do Maratonista em Fortaleza

Foto: Pornsawan/Freepik Corredor praticando. Foto de apoio ilustrativo

O prefeito Evandro Leitão (PT) sancionou lei que institui o Dia do Maratonista em 7 de agosto. Com duas maratonas no calendário de Fortaleza em 2026, lei tem o objetivo divulgar e valorizar a prática, integrar a sociedade no debate sobre o esporte e prever recursos no orçamento para implementar atividades neste sentido.

Dia 7 de agosto é comemorado internacionalmente como o Dia do Maratonista. A maratona é uma prova de corrida de longa distância, com uma extensão oficial de 42,195 km. A lei N° 11.534 foi instituída no último dia 29 de maio.

Segundo o texto, no mês de agosto, em comemoração à data, poderão ser realizadas as seguintes atividades com fins de divulgar o esporte:



Estimular a prática de esporte de corrida por pessoas com deficiências;

Sensibilizar e integrar a sociedade em seus diversos segmentos para debates relativos ao assunto;

Promover ações públicas conjuntas entre órgãos da Administração municipal, entidades voltadas para os atletas profissionais e amadores;

Realizar atividades de divulgação e valorização da prática do esporte de corrida de rua;

Incentivar a criação de maratonas kids nas escolas da cidade de Fortaleza.

"Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar acordos e convênios com entes dos setores públicos e/ou entidades ou empresas privadas, assim como instituições de educação ou ONGs, tendo como objetivo implementar as atividades", define o texto.

Medida municipal institui ainda que "as despesas decorrentes da aplicação do que dispõe da lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares que se verifiquem necessários".

Publicação cita a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) para a realização das atividades.

Maratonas em Fortaleza

Fortaleza terá duas maratonas, até então, em 2026. A primeira maratona internacional na capital cearense será no dia 12 de abril, em meio às comemorações dos 300 anos da Cidade. Evento quer receber cerca de 10 mil participantes de todo o País.

Menos de um mês depois, no dia 3 de maio, está prevista a Primeira Maratona 42K Terra da Luz — Fortaleza de Costa a Costa. O ponto de largada e chegada será o Farol do Mucuripe, que em 2026 completará 180 anos.