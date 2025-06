Corrida: paz em movimento

Foto: Claudemilson Silva Beira Mar é vitrine da prática da corrida em Fortaleza

O que te faz ficar sem o celular? Aliás, o que te faz esquecer que ele existe? Quase uma extensão do nosso corpo, o aparelho e seus aplicativos carregam consigo também um turbilhão de conteúdos. Conversas, notícias, alarmes, notificações. A rotina acelerada nos faz esquecer de parar, mas correr nos faz parar a mente. Em movimento, aprendemos a ter mais noção do tempo. No nosso passo, limpamos a cabeça Um oásis de paz no meio da agitação da semana.

Há quem aproveite o momento para alinhar os pensamentos, organizar a bagunça mental. Para alguns, a tilha sonora é obrigatória. Para outros, o silêncio é essencial. Embora goste de correr acompanhada, confesso que correr sozinha me proporciona uma satisfação especial. É você, sua respiração, seus passos, seu coração acelerado (e talvez a voz do smartwatch também).

Em conversa no programa Papo de Mulher, da rádio O POVO CBN, no início do mês, Maisa Vasconcelos perguntou o que vicia tantas pessoas na corrida. "Pra mim, é um momento no qual você não tem como tá no celular", citou a dentista e corredora Juliana Vasconcelos, sobre uma das razões que a fazem amar a prática. E não precisar usar o celular por causa das diversas demandas da rotina ou não ter o costume de checara tela mesmo sem notificações, para muitos, é algo raro. Por isso, faz tanta diferença.

Não posso falar desses benefícios sem citar as famosas substâncias liberadas pelo nosso corpo — como endorfinas, serotoninas, dopaminas, endocanabinoides — que contribuem para a sensação de bem-estar que a corrida proporciona. Que nos dão aquele "barato".

Às vezes, manter a zona de treino determinada, a performance almejada, ou seja qual for o outro benefício físico pode não ser a prioridade. A mente pode ser a mais necessitada da paz que a corrida traz sem cobranças. Estresse, preocupações, angústias podem sair no suor. O esporte se encaixa bem naquela frase "pode não ser terapia, mas é terapêutico". Um treino faz milagres.



VEJA TAMBÉM /////

/// Maratona na lei

O prefeito Evandro Leitão sancionou lei que institui no calendário oficial de eventos a Maratona Internacional de Fortaleza. Evento deve ser realizado pela primeira vez no mês de abril de 2026.

/// Dados no Ceará

Segundo levantamento da Ticket Sports, o número de inscrições em provas de corridas quase dobrou no Estado, um aumento de 91,8% nos eventos da plataforma. Número passou de 9.257, em 2023, para 17.757, em 2024.

/// Solidariedade

Dentre as várias corridas realizadas hoje na Capital, a Associação Peter Pan promove evento no qual todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para apoiar crianças e adolescente assistidos pela associação.