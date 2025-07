Meia maratona 21k Terra da Luz terá largada no Dragão do Mar; veja novidades e valores

Foto: reprodução/21k terra da luz Imagem da edição 2024 da meia-maratona 21k Terra da Luz

A 7ª edição da 21K Terra da Luz terá novo ponto de largada, com concentração na praça do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Coluna adianta novidades que serão lançadas oficialmente na noite desta segunda-feira, 30, em evento na Turatti Varjota. A meia maratona oficial do Ceará também terá percursos de 7km e 14km. Serão disponibilizadas cortesias para projetos sociais desenvolvidos por entidades federadas no Ceará.

“Esse ano escolhi uma nova arena de largada e chegada, com novos percursos e pontos turísticos para que os atletas possam interagir com o patrimônio material e histórico de Fortaleza", comentou Fernando Elpídio, diretor geral da 21k Terra da Luz e da Nova Letra, organizadora da prova.

21k Terra da Luz: valores das inscrições

As inscrições podem ser realizadas no site 21kterradaluz.com.br. As categorias são geral, cadeirantes, paratletas e profissionais de educação física para o percurso de 7km; geral e profissional de educação física para o percurso de 14km; e geral e profissional de educação física para o percurso de 21km, todas divididas em masculino e feminino.

7km e 14km: valor individual de R$ 75,00 e R$ 150,00, e para grupos e assessorias, R$ 70,00 a R$ 140,00;

21km: valor individual de R$ 100,00 e R$ 200,00, e para grupos e assessorias varia, R$ 90,00 e R$ 180,00.

Inscrições sociais

Outra novidade deste ano é a inscrição social. Os alimentos e rações das inscrições sociais serão destinados a instituições que cuidam de animais de rua. Veja valores:

R$ 100,00 mais 3kg de alimento não perecível (exceto sal) ou 3kg de ração para gato ou cachorro para os percursos de 7km e 14km;

R$120,00 mais 3kg de alimento não perecível (exceto sal) ou 3kg de ração para gato ou cachorro para o percurso de 21km.

Segundo a organização, serão disponibilizadas cortesias para projetos sociais desenvolvidos por entidades federadas que atuam no Ceará.

“As inscrições sociais são um compromisso do projeto. Estamos atuando em parceria com instituições que desenvolvem projetos sérios e relevantes. Esporte é isso, é se divertir, se desafiar, competir, mas também ajudar o próximo, torce Elpídio. Segundo o organizador, em 2024, foram arrecadados mais de quatro toneladas de alimentos e oitocentos quilos de rações para cães e gatos.

Kits da corrida

Quem se inscrever na prova irá receber um kit contendo uma camisa com manga unissex, uma sacola promocional, um número de peito, um chip cronometragem, uma medalha pós-prova, seguro de vida; além de suporte de hidratação e reposição energética, serviços e estrutura de apoio na arena e percurso e serviços de emergência médica. As cores das camisas serão azul para 7km, laranja para 14km e vermelha para 21km.

Além da prova que acontece em 14 de dezembro, a partir das 4h50, o evento contará também com uma feira esportiva, nos dias 12 e 13 do mesmo mês, juntamente com a retirada de kits.

Serviço

21K Terra da Luz

Quando: 14 de dezembro, a partir das 4h50

Inscrições e mais informações: 21kterradaluz.com.br e @21kterradaluz