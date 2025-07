ArcelorMittal fará corrida no dia 5 de outubro com foco em inclusão e sustentabilidade

Foto: Vanessa Cordeiro Produtora de aço ArcelorMittal realizará corrida de rua no dia 5 de outubro na avenida Beira Mar

A ArcelorMittal realizará corrida de rua no Ceará no dia 5 de outubro. Evento terá ações afirmativas para mulheres corredoras e pessoas com deficiência. Os percursos serão de 2 km, 5 km e 10 km, na avenida Beira Mar de Fortaleza. Evento promete iniciativas inovadoras e sustentáveis antes, durante e após o dia da corrida. O lançamento oficial da corrida será no dia 29 de julho.

A ArcelorMittal é a maior produtora de aço do Brasil e líder mundial no setor. Evento visa acolher iniciantes, famílias, pessoas que querem dar o primeiro passo nas atividades físicas, além dos corredores e corredoras habituais, atletas e os próprios empregados e empregadas da ArcelorMittal.

“Vamos unir o esporte com alguns pilares da nossa atuação cotidiana, como a responsabilidade socioambiental, a diversidade, equidade e inclusão, além do apoio à qualidade de vida dos nossos empregados e familiares”, destacou Patrícia Colaferro, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém.

Experiência personalizada para mulheres pessoas com deficiência

Organização afirma que evento promoverá experiência personalizada para mulheres e pessoas com deficiência. Com estrutura adaptada, espaços de acolhimento e apoio técnico especializado, o evento busca garantir a participação plena e segura de todos os públicos. A corrida também contará com um pelotão especial para empregados e empregadas da empresa, incentivando a integração e o bem-estar no ambiente corporativo.

Sobre a ArcelorMittal

Maior produtor de aço no Brasil e líder no mercado global, o Grupo ArcelorMittal tem cerca de 127 mil empregados, sendo 20 mil no Brasil, e atende a clientes em 140 países. A empresa tem unidades industriais em oito estados (MG, ES, RJ, SC, CE, BA, SP e MS), além da maior rede de distribuição do País.

Foi a primeira empresa das Américas com uma unidade certificada pelo ResponsibleSteel, uma das certificações em ESG mais respeitadas no mundo. No Ceará, a ArcelorMittal unidade Pecém está localizada em São Gonçalo do Amarante, na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPECE).

Serviço

Corrida ArcelorMittal

Quando: 5 de outubro de 2025

Onde: Avenida Beira Mar, Fortaleza (CE)

Inscrições a partir de 29 de julho