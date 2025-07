Maior prova de triatlo da Europa, Challenge terá etapa em Fortaleza em agosto

Foto: Wagner Araujo / Divulgação Edição do Challenge Cerrado, em Brasília

Fortaleza recebe, pela primeira vez, o maior circuito de triatlo da Europa. A competição será no dia 31 de agosto, com largada e chegada na avenida Beira Mar. Programação se estende por quatro dias na orla da capital cearense. As inscrições do evento estão abertas.

A prova reunirá triatletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior para os desafios do Half Distance: 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Evento também contará com o Sprint Distance, Half Distance Revezamento, Challenge Run 7km e Challenge Junior na programação.

O Challenge Fortaleza irá apresentar um percurso inédito para a Cidade. Segundo a organização, pela primeira vez, uma prova de triatlo de longa distância será realizada com o ciclismo 100% dentro dos limites urbanos da Capital, "com vias largas, bom asfalto e segurança para os atletas".

Para Kal Aragão, diretor da K1 Sports, empresa organizadora do Challenge Family Fortaleza, trazer a prova para o Ceará resultará em "um forte efeito catalisador com projetos de base e iniciativas de inclusão da modalidade ".

"A vinda de uma prova como essa tende a fazer com que mais pessoas se apaixonem pelo triatlo. Como o evento será realizado em três distâncias (sprint, half e júnior), incentivará atletas de diferentes níveis, das crianças, passando pelos amadores, até os mais experientes", detalha.

Segundo ele, a economia também se beneficia. "São atletas, equipes e, principalmente, familiares abrilhantando o destino, movimentando setores como hotelaria, transporte, alimentação e turismo", acrescenta.

Segundo Kal, Fortaleza tem infraestrutura consolidada para eventos grandes e "já mostrou capacidade de organizar grandes provas, elogiadas pelos atletas, pelos organizadores e com apoio das autoridades".



Entenda percurso

A natação terá seus 1,9 km em volta única, entre os espigões da Praia de Iracema (João Cordeiro e Rui Barbosa). O ciclismo terá três voltas de 30 km, passando por vias como av. Beira Mar, Raul Barbosa e Senador Carlos Jereissati (aeroporto). Já a corrida terá três voltas de 7 km pela av. Beira Mar, totalizando 21,1 km.

O percurso começa na transição da natação para o ciclismo em frente ao Ideal Clube, na orla de Fortaleza e segue pela av. Beira Mar até o final, passando pelo Mercado dos Peixes. Em seguida, entra na via expressa, pela av. Governador Raul Barbosa até o viaduto da av. Murilo Borges.

Depois, entra na av. Senador Carlos Jereissati, passando em frente ao aeroporto, fazendo o retorno no bairro Montese, e retornando o trajeto até o ponto inicial da Via Expressa, completando uma volta. O percurso consiste em três voltas iguais de 30km. Na última delas, ao invés de acessar a Via Expressa, os atletas seguem pela Beira Mar, entram na rua Nunes Valente, depois na av. Abolição, e finalizam na transição, entregando a bike para o começo da corrida.

Mais de 75 mil atletas ao redor do mundo já participaram do Challenge Family, criado em 2002. Marca já realizou mais de 35 provas em 27 países. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis (SC), Salvador (BA), Brasília (DF) e Maceió (AL).

A etapa cearense contará com premiação total de US$ 15 mil (cerca de R$ 83 mil), a ser distribuída entre os atletas profissionais, além de somar pontos para o ranking mundial da franquia.

Além da prova principal, o evento conta com o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado (30/8), com percurso de 7 km na Via Paisagística da Beira-Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos, também no sábado; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo. A cerimônia de premiação será realizada no domingo (31/08), a partir das 13h30min, no mesmo local.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial: www.challenge-brazil.com/fortaleza.

Valores de inscrição

Sprint Distance - 750m | 20km | 5km

1o Lote - Até 30/4/25: R$ 620,00

2o Lote - Até 20/6/25: R$ 700,00

3o Lote - Até 21/8/25: R$ 750,00

Half Distance - 1,9k | 90km | 21.1km

1o Lote - Até 30/4/25: R$ 1.650,00

2o Lote - Até 20/6/25: R$ 1.800,00

3o Lote - Até 21/8/25: R$ 1.950,00



Half Distance Rezamento - 1,9k | 90km | 21.1km

1o Lote - Até 30/4/25: R$ 1.800,00

2o Lote - Até 20/6/25: R$ 1.950,00

3o Lote - Até 21/8/25:R$2.100,00

Challenge Junior

7 a 9 anos|100m |1km|500 m

10 e 11 anos|200 m|2 km |1 km

12 e 13 anos|200 m|4 km |2 km

14 e 15 anos|400m|8 km |2 km

1o Lote - Até 30/4/25: R$ 350,00

2o Lote - Até 20/6/25: R$ 420,00

3o Lote - Até 21/8/25: R$ 490,00



Challenge Run 7K

1o Lote - Até 30/4/25: R$ 119,00

2o Lote - Até 18/5/25: R$ 139,00

3o Lote - Até 28/7/25: R$159,00

4o Lote - Até 25/8/25: R$179,00

Forma de pagamento: até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Serviço

Entrega de kits – Expo Challenge

Local: Arena Beira-Mar

Quinta-feira (28/8): 14h às 20h

Sexta-feira (29/8): 10h às 20h

Sábado (30/8): 8h às 12h

Challenge Family Fortaleza

31 de agosto (domingo), a partir das 5h10min

Nova av. Beira-Mar – Fortaleza/CE

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza

Challenge 7K + Challenge Junior

30 de agosto (sábado), a partir das 8h30

Via Paisagística da Beira-Mar

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza

