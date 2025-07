Federação, Prefeitura e organizadores afinam diálogo para definir protocolos e melhorias técnicas nas corridas de rua

Foto: JÚLIO CAESAR Eventos de corrida cresceram de forma significativa nos últimos anos

A corrida de rua no Ceará e, sobretudo, em Fortaleza dá indícios de entrar em um novo momento. Nos últimos anos, o número de adeptos e de eventos cresceu. Mas entidades e poder público não acompanharam o processo, o que repercutiu na falta de metodologia e critérios para a realização das provas.

Entretanto, com esse nicho esportivo a todo vapor e duas maratonas no calendário, cenário parece tomar um novo rumo. Nas últimas semanas, a Federação Cearense de Atletismo (Fcat) e pastas da Prefeitura de Fortaleza realizaram encontros com organizadores de corrida da Capital e do Interior para afinar diálogo, definir protocolos e promover melhorias técnicas.

A federação se reuniu com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) e a Secretaria Regional 2, da Prefeitura de Fortaleza.

De acordo com Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos, pela primeira vez, a gestão municipal abriu diálogo para discutir aspectos como uso de som, segurança e impacto ambiental. "Não é apenas botar um portal, um som, largar. Corrida de rua é um serviço muito complexo", destaca.

Para realizar um evento do gênero, uma série de regularizações precisam ser emitidas. "Autorizações, ofícios, seguro de vida, as provas precisam ser oficiais. A federação não acompanhou essa demanda, não criou uma metodologia própria, critérios próprios, seja para o pagamento das taxas, seja para o reconhecimento das provas", salienta Elpídio.

Jerry Welton, da diretoria da Fcat, afirma que as conversas que estão sendo realizadas focam em melhorias técnicas para os atletas, como aprimoramento na aferição de percursos e resultados, e a atuação da arbitragem. Um ponto central é a criação de um ranking estadual de atletas, com medições oficiais certificadas dos percursos.

Conforme Isaias Batista, presidente da Fcat, foram discutidos temas como calendários de corrida, cursos de capacitação, leis, arbitragem e procedimentos internos para aprovação e segurança de eventos.

Secretário Executivo da Regional 2, George Lima frisou a necessidade de descentralizar os pontos de largada ao longo da Beira Mar como também por outras regiões da cidade. Segundo ele, a prefeitura tem interesse em apoiar e incentivar a corrida de rua.

Outro ponto destacado na conversa foi a questão do som. "Para a gente respeitar o barulho por conta dos moradores, só começar realmente a ter algum tipo de som no horário permitido", destaca o secretário.

/// Intercâmbio

A organização das provas 21K e 42K Terra da Luz, a Nova Letra Eventos Criativos, participará da Expo Maratona do Porto, feira esportiva realizada antes da Maratona do Porto, em Portugal, para divulgar os eventos da capital cearense

/// 18ª Corrida Unimed Fortaleza

Evento deve ser realizado no dia 19 de outubro, na avenida Beira Mar, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A pré-venda terá início no dia 1º de agosto.

/// Bob Esponja

Hoje, a Corrida do Bob Esponja garante corrida e diversão para toda a família com percurso de 5 km e caminhada de 2 km no Shopping Iguatemi Bosque.