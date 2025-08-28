Inscrições para a Maratona Internacional de Fortaleza estão abertas

Foto: Divulgação Kit da Maratona Internacional de Fortaleza

As inscrições para a primeira Maratona Internacional de Fortaleza, que será realizada no dia 12 de abril de 2026, estão abertas. Valores do lote especial de lançamento são: R$ 249,00 (maratona); R$ 199,00 (meia maratona); R$ 139,00 (10 Km); R$ 139,00 (5 km). Largada dos 42km será às 4h e dos 21km, às 5h. As demais provas terão largada às 5h30min.

Evento será realizado pela BRB Marketing Esportivo e K1 Sports. Organização espera receber 10 mil pessoas para o evento, cuja largada será na avenida Historiador Raimundo Girão, próximo ao Ideal Clube.

Serão 3 mil inscrições para a maratona, 3 mil para a meia maratona, 2 mil para a prova de 10km e 2 mil para 5km.

Os percursos da maratona e da meia maratona terão postos de água a cada 2km. Além de pontos com gel, isotônico e frutas. Nos percursos da corrida de 10km e de 5km, os postos de água serão a cada 2,5km.

Os tempos limites para a conclusão das provas serão de 6 horas para a maratona, 3h30min para a meia e 1h30min para 10km e 5km, considerando o horário de largada da respectiva distância.

Maratona e meia terão pontos de corte

Para a maratona foram estabelecidos quatro pontos de corte no percurso de acordo com o pace de 8 minutos e 30 segundos por quilômetro, ritmo necessário parar o percurso no tempo limite.

Para a meia maratona foram estabelecidos três pontos de corte no percurso de acordo com o pace de 8 minutos e 34 segundos por quilômetro, ritmo necessário para concluir o percurso no tempo limite.

Veja valores de cada lote

LOTE ESPECIAL DE LANÇAMENTO: (28/08/2025 – 13/10/2025)

- Maratona (42 Km): R$ 249,00

- Meia maratona (21 km): R$ 199,00

- Corrida (10 Km): R$ 139,00

- Corrida (5 km): R$ 139,00

LOTE 2: (14/10/2025 – 13/12/2025)

- Maratona (42 Km): R$ 299,00

- Meia maratona (21 km): R$ 239,00

- Corrida (10 Km): R$ 169,00

- Corrida (5 km): R$ 169,00

LOTE 3: (14/12/2025 – 01/03/2026)

- Maratona (42 Km): R$ 359,00

- Meia maratona (21 km): R$ 289,00

- Corrida (10 Km): R$ 199,00

- Corrida (5 km): R$ 199,00



Premiações

MARATONA (42 km) – Masculino e Feminino:

COLOCAÇÃO MASCULINO E FEMININO

1º LUGAR R$ 5.000,00 + Troféu

2º LUGAR R$ 2.500,00 + Troféu

3º LUGAR R$ 1.500,00 + Troféu

4º LUGAR R$ 1.000,00 + Troféu

5º LUGAR R$ 750,00 + Troféu

MEIA MARATONA (21 km) – Masculino e Feminino:

COLOCAÇÃO MASCULINO E FEMININO

1º LUGAR R$ 2.500,00 + Troféu

2º LUGAR R$ 1.500,00 + Troféu

3º LUGAR R$ 1.000,00 + Troféu

4º LUGAR R$ 750,00 + Troféu

5º LUGAR R$ 500,00 + Troféu

Vencedores das demais categorias e dos outros percursos recebem troféu.