Inscrições para a Maratona Internacional de Fortaleza estão abertas
Organização espera receber 10 mil pessoas para os percursos de 42km, 21km, 10km e 5km. Veja valores de inscrição, premiação e mais detalhes da prova
As inscrições para a primeira Maratona Internacional de Fortaleza, que será realizada no dia 12 de abril de 2026, estão abertas. Valores do lote especial de lançamento são: R$ 249,00 (maratona); R$ 199,00 (meia maratona); R$ 139,00 (10 Km); R$ 139,00 (5 km). Largada dos 42km será às 4h e dos 21km, às 5h. As demais provas terão largada às 5h30min.
Evento será realizado pela BRB Marketing Esportivo e K1 Sports. Organização espera receber 10 mil pessoas para o evento, cuja largada será na avenida Historiador Raimundo Girão, próximo ao Ideal Clube.
Serão 3 mil inscrições para a maratona, 3 mil para a meia maratona, 2 mil para a prova de 10km e 2 mil para 5km.
Os percursos da maratona e da meia maratona terão postos de água a cada 2km. Além de pontos com gel, isotônico e frutas. Nos percursos da corrida de 10km e de 5km, os postos de água serão a cada 2,5km.
Os tempos limites para a conclusão das provas serão de 6 horas para a maratona, 3h30min para a meia e 1h30min para 10km e 5km, considerando o horário de largada da respectiva distância.
Maratona e meia terão pontos de corte
Para a maratona foram estabelecidos quatro pontos de corte no percurso de acordo com o pace de 8 minutos e 30 segundos por quilômetro, ritmo necessário parar o percurso no tempo limite.
Para a meia maratona foram estabelecidos três pontos de corte no percurso de acordo com o pace de 8 minutos e 34 segundos por quilômetro, ritmo necessário para concluir o percurso no tempo limite.