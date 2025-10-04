Maratona 42K Terra da Luz terá largada no Terminal Marítimo; veja valores

Foto: Jorge Mota Fotografia Treino marcou o lançamento oficial da Maratona 42k Terra da Luz

Largada e chegada da maratona 42K Terra da Luz - Fortaleza de Costa a Costa serão no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, Cais do Porto. Prova terá desafio de dois dias com opções de 28km (7km + 21km) e 49km (7km + 42km). A prova acontece nos dias 1º, 2 e 3 de maio de 2026.

Os percursos passarão pelas orlas nascente e poente da capital cearense. Prova celebra também o Farol do Mucuripe, que completa 180 anos em 2026, e será reinaugurado hoje, 5, pelo Governo do Estado.

A 42k Terra da Luz foi lançada oficialmente ontem, 4, na barraca Orla Praia Club, na Praia do Futuro. Treino de lançamento arrecadou mais de três toneladas de ração, que serão destinadas a três instituições: Causa Pet, Lar Tintin e Anjos de 4 patas.



As categorias do evento são:

- Maratona (42km): Geral, Pessoa Idosa (60+) e Profissional de Educação Física;

- Meia maratona (21km): Geral, Pessoa Idosa (60+) e Profissional de Educação Física;

- 7km: Geral, Cadeirante, PCD Membros Superiores, PCD Membros Inferiores, PCD Deficiência Visual, Pessoa Idosa (60+) e Profissional de Educação Física.

Atestado para percurso de 42km

A inscrição para o percurso de 42km é condicionada ao envio de atestado de saúde e aptidão física, "informando que a(o) atleta está apta(o) para a realização de provas de corrida de longas distâncias de 42 quilômetros". Abaeté Neto, médico do esporte, é o diretor médico da prova.

A direção da prova disponibiliza um modelo de atestado para que a(o) atleta possa solicitar a um profissional de medicina. Se o atestado não for aprovado, a inscrição não será confirmada e o valor pago será reembolsado.

Maratona 42K Terra da Luz: veja valores das inscrições

Os valores das inscrições variam de acordo com o percurso e categoria escolhidos. Para a maratona, por exemplo, o valor é R$ 280 na categoria geral; já para a meia-maratona, o valor é R$ 220; na categoria 7km, o valor geral é R$160.

Para os desafios, as inscrições são 100% sociais R$ 260 + 3 kg de ração para cachorro ou gato ou 3kg de alimento não perecível para os 28km; e R$ 310 + 3kg de ração para cachorro ou gato ou 3 kg de alimento não perecível para os 49km. Atletas já inscritos na 21K Terra da Luz, que acontece em dezembro de 2025, têm desconto.

Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos, empresa realizadora do evento, comenta que a prova é um marco para a cidade de Fortaleza. “Seguirei um padrão de trabalho que é unir o esporte, a promoção turística da minha cidade e valorizar patrimônios e elementos históricos do nosso Ceará.”, explicou o diretor e idealizador da 42K Terra da Luz.

Maratona 42K Terra da Luz: veja valores das premiações

Maratona (42 km) – Masculino e Feminino:



1º LUGAR R$ 7.000 + Troféu

2º LUGAR R$ 5.500 + Troféu

3º LUGAR R$ 4.500 + Troféu

4º LUGAR R$ 2.500 + Troféu

5º LUGAR R$ 100 + Troféu

Meia maratona (21 km) – Masculino e Feminino:



1º LUGAR R$ 1.500 + Troféu

2º LUGAR R$ 1.300 + Troféu

3º LUGAR R$ 1.100 + Troféu

4º LUGAR R$ 900 + Troféu

5º LUGAR R$ 700 + Troféu

Corrida (7 km) – Masculino e Feminino:



1º LUGAR R$ 700 + Troféu

2º LUGAR R$ 600 + Troféu

3º LUGAR R$ 500 + Troféu

Serviço

Maratona 42K Terra da Luz 2026 - Fortaleza de Costa a Costa



Dias 01, 02 e 03 de maio de 2026

Inscrições abertas no link www.novoticket.com.br

Mais informações: https://42kterradaluz.com.br/ ou https://www.instagram.com/42kterradaluz/